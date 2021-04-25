Çorum’da iftar saati yangın!

’unnde yer alan bir depoda bugün iftar saatindemeydana geldi. Aniden gerçekleşen yangının üst katta yer alan evin balkonuna sıçraması büyük panik yarattı. Gittikçe büyüyen yangın mahallede paniğe neden oldu. Yangını fark eden mahallelinin ihbarları üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve sağlık görevlilerin yardımıyla olay sırasında bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi. Korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kontrol altına alındı. Soğutma aşamaları tamamlanan yangın başarıyla söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmemekte.