İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...

Çorum’da iftar saati yangın!

Çorum’da iftar saati bir depoda yangın patlak verdi. Yangın, çevrede paniğe yol açtı.

25 Nisan 2021 Pazar 21:48
Çorum’da iftar saati yangın!
Takip Et:

Çorum’un Varinli Caddesinde yer alan bir depoda bugün iftar saatinde yangın meydana geldi. Aniden gerçekleşen yangının üst katta yer alan evin balkonuna sıçraması büyük panik yarattı. Gittikçe büyüyen yangın mahallede paniğe neden oldu. Yangını fark eden mahallelinin ihbarları üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve sağlık görevlilerin yardımıyla olay sırasında bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi. Korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kontrol altına alındı.  Soğutma aşamaları tamamlanan yangın başarıyla söndürüldü. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmemekte.




Son Güncelleme: 25.04.2021 21:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çorumYangınIftar Saati YangınDepoda YangınVarinli Caddesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan Bayramında 5 gün yasak mı gelecek.
Ramazan Bayramında 5 gün yasak mı gelecek.
Polisten kaçışlarını görüntüye alıp paylaştılar!
Polisten kaçışlarını görüntüye alıp paylaştılar!
Tam kapanma olacak mı?
Tam kapanma olacak mı?
İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonla Thodex ortağı Güven Özer gözaltına alındı
İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonla Thodex ortağı Güven Özer gözaltına alındı
Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten ne anlama gelir?
Kırmızı bülten nedir? Kırmızı bülten ne anlama gelir?
Sibel Cebeci kimdir? Twitter #sinemcebecitutuklansın hastag'i nedir?
Sibel Cebeci kimdir? Twitter #sinemcebecitutuklansın hastag'i nedir?

Popüler Haberler

Canlı izle Fenerbahçe Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
Teşkilat 8. bölüm izle - TRT 1 Teşkilat son bölüm
İkea mağaza çalışma saatleri 2021
Yarı zamanlı çalışmada kıdem tazminatı ödenir mi? 2021
Günlük burç yorumları - 26 Nisan 2021 Pazartesi burç yorumları
Türk Telekom şikayeti nereye yapılır? Türk Telekom resmi intenet sitesi ile şikayet
Süper Loto çekiliş sonuçları 25 Nisan 2021 Pazar
Ramazan Bayramında 5 gün yasak mı gelecek.
Türkiye'de anaokulu zorunlu mu? 2021 anaokulu mecburi mi?
Rahim kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Alev Alev dizisi Ömer kimdir? Cihangir Ceyhan kimdir, nereli yaşı kaç?
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 25 Nisan 2021 Pazar
Kanunsuz Topraklar dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
BMW X1 fiziksel ve teknik özellikleri nelerdir? 2021 BMW X1 satış fiyatı listesi
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi devlet destekleri 2021
Bim Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Cengiz Kurtoğlu'nun oğlu Orçun Kurtoğlu kimdir? Orçun Kurtoğlu kaç yaşında, nereli?
Arıza dizisi Balaban karakterini kim canlandırıyor? Rüzgar Aksoy biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz kimdir, nereli yaşı kaç?
Teşkilat Yağmur kimdir? Elisa Mürvet Ekmekçi biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.