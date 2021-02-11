Çorum'da feci kaza! Araç tıra çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Çorum’da yaşanan feci kazada tıra arkadan çarpan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişinin de ağır yaralandığı açıklandı. Kaza sonrasında ekipler soruşturma başlattı.
Yaşanan kaza sonucunda araç hurdaya dönerken otomobilde bulunan 3 kişi sıkıştı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine polis ve 112 acil ekipleri gönderilirken yapılan çalışmalarda sıkışan araçtan çıkarılan Şehide Bakır’ın olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Sürücü Adem Bakır ve yolcu Mahmut Bakır’ın ise ağır yaralandığı belirtilirken yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Son Güncelleme: 11.02.2021 21:12