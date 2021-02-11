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Çorum'da feci kaza! Araç tıra çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Çorum'da yaşanan feci trafik kazasında bir otomobil tıra arkadan çarptı. Kaza sonucunda araç hurdaya dönerken araçta bulunan 3 kişiden birisi hayatını kaybederken 2 kişinin ağır yaralandığı açıklandı.

11 Şubat 2021 Perşembe 21:12
Çorum'da feci kaza! Araç tıra çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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Çorum’da yaşanan feci kazada tıra arkadan çarpan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişinin de ağır yaralandığı açıklandı. Kaza sonrasında ekipler soruşturma başlattı.

Yaşana kaza, sabahın erken saatlerinde Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı olan Çayırköyü bölgesinde meydana geldi. Samsun’dan İstanbul yönünde seyir halinde ilerleyen Vahit Karaçay kontrolünde ki 74 BU 196 plakalı tıra Adem Bakır kontrolünde ki 16 GB 699 plakalı araç arkadan çarptı.

Yaşanan kaza sonucunda araç hurdaya dönerken otomobilde bulunan 3 kişi sıkıştı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine polis ve 112 acil ekipleri gönderilirken yapılan çalışmalarda sıkışan araçtan çıkarılan Şehide Bakır’ın olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Sürücü Adem Bakır ve yolcu Mahmut Bakır’ın ise ağır yaralandığı belirtilirken yaralıların hastaneye sevk edildiği belirtildi.

 



Son Güncelleme: 11.02.2021 21:12
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