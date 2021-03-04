İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halinde tıra çarptı!

Çorum'da meydana gelen kazada bir sürücü duran tıra çarptı. Tır dorsesine sıkışan araç ekipler tarafından çıkarılırken sürücü yaralanmamasına rağmen tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

04 Mart 2021 Perşembe 02:24
Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halinde tıra çarptı!
Takip Et:

Çorum’da yaşanan trafik kazasında otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek duran tıra çarptı. Yaşanan kaza sonucunda aracın ön kısmı hasar görürken sürücünün yaralandığı açıklandı.

Kaza, Çorum’un Koyun Baba mahallesine bağlı Fatih Caddesi üzerinde gerçekleşti. 19 AAJ 644 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek duran 19 HP 353 plakalı tıra çarptı. Tır dorsesi altında sıkışan araç ve sürücü yapılan ihbarlar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Sürücü yaralı olmadığını belirtse de ekipler tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 02:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çorumAraçTırPark HaliçarptıKazaTrafik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan FETÖ firarisi emekli tuğgeneral adliyeye sevk edildi
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan FETÖ firarisi emekli tuğgeneral adliyeye sevk edildi
Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar ne zaman iptal olacak? Açıklama yapıldı mı?
Mülakatlar kaldırılıyor mu? Kamuya atamalarda mülakatlar ne zaman iptal olacak? Açıklama yapıldı mı?
Eğlence mekânlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Eğlence mekânları, barlar, gece kulüpleri ne zaman açılabilecek?
Eğlence mekânlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Eğlence mekânları, barlar, gece kulüpleri ne zaman açılabilecek?
Her firmadan tek yetkilinin katılacağı yarışma YEKA GES-3 başvuruları 8-12 Mart!
Her firmadan tek yetkilinin katılacağı yarışma YEKA GES-3 başvuruları 8-12 Mart!

Popüler Haberler

Tavuk çiftliği kurmanın maliyeti ne kadar? Tavuk çiftliği için devlet desteği var mı?
Kalıcı makyaj kaç gün dayanır, kalıcı makyajı kimler yapabilir?
Bankaların 6 ay ödemesiz bisiklet kredisi
Ayak bileği burkulması için ne yapılmalı? Ayak bileği burkulduğunda ne yapılmalı?
Şarjlı diş fırçası kullanmanın avantajları nelerdir? Şarjlı diş fırçası modelleri
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Green card başvurusu ne zaman yapılır? Green card 2022 başvuru tarihleri
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Akbank düşük taksitli, sıfır faizli, 10 bin TL hızlı kredi başvurusu Mart 2021
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler
QNB Finansbank, mobil uygulama veya internet şubesi ile 45.000 TL tutarında düşük faizli ihtiyaç kredisi
Belene nerededir? Belene Kampı nedir, ne zaman açıldı?
Senegal Cezayir Afrika Kupası final maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
Günlük Burç Yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Cemre ne zaman düşecek? 2020 Cemre tarihleri
4 Mart 2021 Perşembe 4 Özel banka 15 Bin TL anında gelir belgesiz kredi kampanyası şartları ve faiz oranları
sicil affı çıktı mı? Hükümetten sicil affı ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı mı?
Emekliye 355 TL intibak zammı var mı? İntibak zammı ne zaman verilecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman ödenecek?
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Mart 2021
Acil para ihtiyacınıza en hızlı yanıt veren 3 banka
2021 Kurumlar vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2021 Kurumlar vergisi oranı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.