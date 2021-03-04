Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halinde tıra çarptı!

Çorum’da yaşanan trafik kazasında otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek duran tıra çarptı. Yaşanan kaza sonucunda aracın ön kısmı hasar görürken sürücünün yaralandığı açıklandı.

Kaza, Çorum’un Koyun Baba mahallesine bağlı Fatih Caddesi üzerinde gerçekleşti. 19 AAJ 644 plakalısürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek duran 19 HP 353 plakalı tıra çarptı. Tır dorsesi altında sıkışan araç ve sürücü yapılan ihbarlar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Sürücü yaralı olmadığını belirtse de ekipler tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.