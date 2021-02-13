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Çorum'da çiftlikte silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum'da çiftlik evinde çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan silahlı kavga sonucunda 3 kişi yaralanırken yaralılardan ikisinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Yaralı olan diğer kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 03:43
Çorum'da çiftlikte silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
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Çorum’da bir çiftlik evinde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavga sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yaşanan olay, Çorum’un merkezine bağlı Yoğunpelit mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre çiftlik evinde aralarında sorun olan iki aile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı duyan mahalle sakinleri olayı polis ekipleri ihbar ederken olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekibi gönderildi.

Silahlı kavgada M.K., İ.Ç ve F.Ş. yaralanırken yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yapılan açıklamalara göre yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.K. ve İ.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. F.Ş.’nin ise sağlık durumu ağır olarak açıklandı.

 Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattığını duyururken kavgaya karışanlar gözaltına alındı.

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 03:43
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