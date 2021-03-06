İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Çorum'da boş arazide bir kişinin cansız bedeni bulundu!

Çorum'da boş bir arazide Halil Kayışın (60) cansız bedenin, başından silah ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis olay ile ilgili şüpheli iki kişiyi gözaltına aldı.

06 Mart 2021 Cumartesi 17:12
Çorum'da boş arazide bir kişinin cansız bedeni bulundu!
Takip Et:

Çorumda meydana gelen olayda boş arazide bulunan Halil Kayışın (60) kafasından tabanca ile ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Olay ile ilgili iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Çorum Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşanan olayda çevredeki vatandaşlar önceki gün boş arazide yerde hareketsiz birinin olduğunu fark ederek polisi çağırdılar.

Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri ölünün kimliğinin belirledi. İnceleme sonucunda Halil Kayış adlı şahsın ölü olduğu bildirildi.

Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen otopsi sonucunda Kayış'ın tabanca ile başından vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri cinayet ile ilgili şüpheli olarak Mehmet Ş.(40) ve Selahattin B.'yi (52) gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularında, birlikte alkol aldıklarını itiraf eden şüphelilerin, cinayet ile alakalarının olmadıklarını söylediği belirtildi.

Şüpheli kişiler işlemlerden sonra adliyeye sevk edildi.



Son Güncelleme: 06.03.2021 17:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çorumCinayetBoşArazi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu

Popüler Haberler

Show TV canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Kanal 7 canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Volvo XC90 Teknik Özellikleri tanıtıldı!
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?
Asgari ücret pazarlıkları ne zaman başlayacak?
10 banka emekliye promosyon için 1000 TL ödeme yapıyor
Kastamonu'da tedbirler kalkıyor mu? Kastamonu'da sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
FOX Sen Çal Kapımı ve Zümrüdüanka dizileri yeni yayın günü
İş Bankası düğün, evlilik kredisi şartları ve faiz oranları
Doğum parası ne zaman alınır? 2021 Çalışan anneye doğum parası şartları nelerdir?
Yeni doğan bebeğin kan grubu ne zaman belli olur? Anne karnında kan grubu belli olur mu?
BMW X1 fiziksel ve teknik özellikleri nelerdir? 2021 BMW X1 satış fiyatı listesi
İpragaz tüp fiyatları ne kadar? 2021 Tüp fiyatları ne kadar oldu?
Vişne reçeli nasıl hazırlanır? Vişne reçeli için gerekli malzemeler listesi
Sıla Beni Bırakma'dan ayrıldı mı? Sude Doğar Yeni sezonda var mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.