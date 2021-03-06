Çorum'da boş arazide bir kişinin cansız bedeni bulundu!

Çorumda meydana gelen olayda boş arazide bulunan Halil Kayışın (60) kafasından tabanca ile ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Olay ile ilgili iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Çorum Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşanan olayda çevredeki vatandaşlar önceki gün boş arazide yerde hareketsiz birinin olduğunu fark ederek polisi çağırdılar.

Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri ölünün kimliğinin belirledi. İnceleme sonucunda Halil Kayış adlı şahsın ölü olduğu bildirildi.

Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen otopsi sonucunda Kayış'ın tabanca ile başından vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri cinayet ile ilgili şüpheli olarak Mehmet Ş.(40) ve Selahattin B.'yi (52) gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularında, birlikte alkol aldıklarını itiraf eden şüphelilerin, cinayet ile alakalarının olmadıklarını söylediği belirtildi.

Şüpheli kişiler işlemlerden sonra adliyeye sevk edildi.