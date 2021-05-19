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Çorum’da bir derneğe 33 bin lira ceza!

Çorum’da kumar oynadığı gerekçesiyle bir derneğe baskın düzenlendi. Kumar oynayan 7 kişiye toplam 33.635 TL ceza kesildi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:25
Çorum’da bir derneğe 33 bin lira ceza!
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Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ihbarlar üzerine düzenlenen bir baskında birçok kişi suçüstü yakalandı. Gazi Caddesi’nde yer alan bir deneğe yapılan baskında 7 kişinin kumar oynadığı görüldü. Birçok iskambil kağıdına ve desteye el konulurken, olay yerinde bulunan 7 kişiye ceza kesildi. Salgın tedbirlerinin ihlal edilmesi ve kumar oynanması üzerine burada bulunan 7 kişiye toplam 33.655 TL para cezası kesildi.


Son Güncelleme: 19.05.2021 17:25
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Anahtar Kelimeler:
çorumGazi CaddesiKumarSalgın Tedbirlerini Ihlal EtmekDernekte Kumar
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