Çorum’da bir derneğe 33 bin lira ceza!

’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ihbarlar üzerine düzenlenen bir baskında birçok kişi suçüstü yakalandı.’nde yer alan bir deneğe yapılan baskında 7 kişininoynadığı görüldü. Birçok iskambil kağıdına ve desteye el konulurken, olay yerinde bulunan 7 kişiye ceza kesildi. Salgın tedbirlerinin ihlal edilmesi ve kumar oynanması üzerine burada bulunan 7 kişiye toplam 33.655 TL para cezası kesildi.