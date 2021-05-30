Çorum Valisi İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümüne özel mesaj yayınladı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yayınladığı bir mesaj ile İstanbul’un Fethi’nin 568. Yıl Dönümünü kutladı. Vali Çiftçi, mesajında muzaffer komutan Fatih Sultan Mehmet’i anarken, ordunun, askerlerin özverisine de değindi. Çiftçi mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Medeniyetlere ev sahipliği yapmış, dinlerin, kültürlerin ve farklı toplumların başkenti olmuş, Nebevi müjdenin ışığında karanlık bir çağı kapatıp insanlığa yeni bir çağ açan; muzaffer komutanını Fatih, ordusunu kutlu asker yapan büyük zaferin 568’inci sene-i devriyesini, büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz. İstanbul’un fethi ile sadece toprakları değil, gönülleri de fetheden ecdadımızın adaletli, merhametli ve hoşgörülü yönetimiyle yüzyıllarca farklı kültür ve dinlerin bir arada yaşadığı bu kadim şehir, bu özelliğiyle tüm dünyaya önek teşkil eden, coğrafi ve ticari açıdan dünyanın başkenti konumunda bir medeniyet merkezidir” diyen Vali Mustafa Çiftçi, “Fetih, ilim ile irfanın buluşmasıdır. Fetih, akıl ile gönlün bütünleşmesidir. Osman Gazi’nin vasiyeti, Akşemseddin’in duasıdır. Sultan Mehmet Han böyle bir hasretin mirasçısı, bin yıllık umutlarımızın Fatih’idir. Bu toprakları vatan yapan aziz ecdadımızdan devraldığımız mirasın, omuzlarımıza yüklediği görev elbette ağırdır. Ancak bu kutlu vazifeyi yerine getirmek için ihtiyacımız olan cesaret ve ilham şanlı tarihimizde fazlasıyla mevcuttur.”

Mesajının devamında ise şunları dile getirdi:

“Fethi gerçekleştiren ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'in övgüsüne mazhar olan başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, şanlı ordumuzu ve onların arkasında fethe gönül veren tüm ecdadımızı şükran, rahmet ve minnetle yâd ediyor; milletçe onların aziz hatıralarına daha fazla layık olabilmeyi temenni ediyorum”