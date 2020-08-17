Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?

Covid- 19 Denizden Bulaşıyor Mu?
Salgın sonrası insanlar bir süre evlerinden çıkmadı. Ancak yaz sezonunun gelmesi ve normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte işler değişti. Kendini tatil yerlerine atanlar covid- 19 un denizden bulaşıp bulaşmayacağını merak ediyor. Bu konu ile ilgili pek çok profesör açıklama yaptı. Bu kişilerden biri de Prof. Dr. İlhami Çelik oldu. Çelik, tatilde deniz kıyısındayken bazı önlemler alınması gerektiğinden bahsetti.
Ne klor varsa o kadar iyi olduğunu ve virüsün klor nedeniyle yaşayamayacağını söyledi. Ancak havuzda insanlar birbirlerinden uzak durmaz ve tükürüklerini bir şekilde yutarsa bu durum felaketlere yol açabilir. Mesafe kuralı havuzlarda da geçerlidir. Denizde bu riskin olmadığını belirten Prof. Dr. İlhami Çelik, plajda insanların birbirlerinden uzak şekilde yatması gerektiğini belirtti. Otellerin sıkı önlem aldığını ve herkes kurallara uyarsa sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.