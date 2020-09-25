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Çöp evi görenler şaştı kaldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan bir evden gelen kötü kokudan rahatsız olan mahalle sakinlerinin yetkililere haber vermesi üzerine gelen zabıta ekipleri, 86 yaşındaki Nazmi A.’ İsimli bir adama ait olan evden 2 kamyon çöp çıkarırken,evde bidonlara doldurulmuş kağıt ve madeni paralar bulundu.Toplamda 169 bin 280 TL tutarında olan para görenleri şaşkına çevirdi.

25 Eylül 2020 Cuma 21:43
Çöp evi görenler şaştı kaldı
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Nazilli’de bulunan banka emeklisi 86 yaşındaki bir adamın evinden kötü kokular geldiği gerekçesiyle şikayetçi olan komşuları tarafından yetkililer aranarak şikayet edildi.


İhbar üzerine eve gelen yetkililer 2 katlı olan eve baskın düzenlediklerinde evlerin tüm odalarının çöp olduğu belirlendi. Eve gelen belediye ekipleri tarafından temizlenen evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

3 yıl önce eşini kaybeden iki çocuk babası Nazmi A. İsimli adamın geçimini kağıt ve plastik toplayarak sağladığı ve emekli maaşından arttırdıklarını çöpler yanında bidon içerisine doldurulmuş kağıt ve madeni para dolu olduğunu gören yetkililer toplamda evden 169 bin 280 TL olduğu belirlendi. Tutanak altına alınan paralar yaşlı adam adına bankaya yatırıldı.



Son Güncelleme: 25.09.2020 21:43
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Anahtar Kelimeler:
AydınNazilliÇöp Ev
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