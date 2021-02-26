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Çöl tozu ne zaman geliyor, nerelerde etkili olacak? Çöl tozu koronavirüs taşır mı?

Dünya üzerinde yaşanan doğa olaylarında birisi de çöl tozunun rüzgarlarla taşınmasıdır. Kilometrelere uzaklıktan gelen rüzgarlar ülkemizde görülen koronavirüs ’ün çöl tozu taşıyıp taşımaması merak ediliyor. Çöl tozunun hangi bölgelerde etkili olacağını merak eden vatandaşlar araştırma yapıyor. Peki çöl tozu koronavirüs taşır mı?

26 Şubat 2021 Cuma 20:52
Çöl tozu ne zaman geliyor, nerelerde etkili olacak? Çöl tozu koronavirüs taşır mı?
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Hava ulaşımına kadar etkili olan çöl tozları, ülkemizde Orta Doğu ve Afrika’dan rüzgarların gelmesiyle oluyor. Özellikle solunum yolu sıkıntısı çeken ve yaşlı nüfusun daha fazla etkilendiği bu doğal afet hangi bölgelerde gözükecek?

Avrupa’da hafta boyunca etkisini gösterecek çöl tozları Perşembe gününden itibaren ülkemize geleceği görülüyor.  Hafif şekilde etkisini gösterecek olan çöl tozları özellikle Türkiye’nin güney kesimlerinde etkili olacak. Hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi planlanan çöl tozlarının koronavirüs taşıyıp taşımadığı merak ediliyor.

Çöl tozları koronavirüs taşıyor mu?

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, koronavirüs taşıyıp taşımaması hakkında konuştu. Atmosferde uzun süre seyahat edecek olan çöl tozlarının güneş ışığına maruz kalmasından kaynaklı koronavirüs taşımasının ihtimalinin olmadığını belirtiyor.

Çöl tozu nedir?

Toz taşınımı, dünya ekosistemi için oldukça önemli doğal afetler arasında yer almaktadır. Çöllerden gelen tozlar atmosferin üst seviyelerinde yer alarak dağılmaktadır. Toz parçaların büyüklüğü değişiklik göstermekle birlikte binlerce kilometre yükseklikten dağılarak yeryüzüne inmektedir.



Son Güncelleme: 26.02.2021 20:52
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Anahtar Kelimeler:
çöl TozuKoronavirüsAfrika
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