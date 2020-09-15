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Çocukların parkta ki oyunu acı bitti! İkiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti

İstanbul'da meydana gelen acı olayda parkta oyun oynayan ikiz kardeşlerden birinin üzerinde elektrik direği devrildi. Talihsiz çocuk hayatını kaybetti.

15 Eylül 2020 Salı 20:27
Çocukların parkta ki oyunu acı bitti! İkiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti
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İkiz kardeşleri birbirinden ayıran acı olay bugün İstanbul Anavutköy'de meydana geldi.

İlçe'de yaşayan ve 10 yaşlarında olan ikiz kardeşler Görkem ve Güven Küçük oyun oynamak için yakınlarda çocuk parkına gittiler. Burada bir süre oyun oynayan çocukların üzerinde parkta ki aydınlatmayı sağlayan direk devrildi. Devrilen direğin altında kalan kardeşlerden Görkem Küçük ağır yaralandı. 

Çevreki vatandaşların hemen durumu ihbar etmesiyle olay yerine 112 ekipleri intikal etti. Ekipler yaralı çocuğa ilk müdahaleyi parkta yaptıktan sonra hemen devlet hastanesine kaldırdı.


Burada müdahale edilen Görkem Küçük daha sonra başka bir ilçenin hastanesine sevk edildi. Ancak talihsiz çocuk burada da yapılan tüm müdahalelere karşı hayata tutunamadı.

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 15.09.2020 20:27
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