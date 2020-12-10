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Çocuklara sinirlendi pompalı ile sokağa indi!

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan bir vatandaş evinin önünde top oynadığı için gürültü yaptıkları bahanesiyle pompalı tüfekle sokağa indi ve havaya ateş açtı.

10 Aralık 2020 Perşembe 11:34
Çocuklara sinirlendi pompalı ile sokağa indi!
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Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Esenyurtta meydana geldi. İlçedeki bir apartman dairesin yaşayan Mithat B. isimli vatandaş evinin kapısının önünde top oynadıkları gerekçesiyle gürültü çıkaran çocuklardan rahatsız oldu.Öfkenen adam evininden çıktı ve çocuklara bağırdı. Aralarında çıkan tartışmayı duyan bir başka birisi Mithat B'yi uyardı. Öfkelenen Mithat B. kendisini uyaran kişinin üzerine yürüdü ve bir başkasınada saldırdı.

POMPALI İLE ATEŞ AÇTI

Kısa süren ardebede ve tartışmadan sonra Mithat B. evine gitti ve pompalı tüfeğini alarak tekrar dışarıya çıktı. Öfkeli adam daha sonra havaya bir el ateş etti ve evine geri döndü.

Mahallelinin ihbar etmesiyle olay yerine gelen polisler Mithat B.'Yİ bina içinde yakaladıktan sonra gözaltına aldı. Tüfeğine de el konulan şüpheli ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezine götürüldü.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Mahallede yaşanan dehşet veren anlar bir esnafın güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi.  Öfkelenen Mithat B.'nin çocuklara bağırması ve tüfeği önce çocuklara çevirip sonra da havaya doğru ateşlemesi ve göz altına alınması kameraya yansıdı

 

 

 

 



Son Güncelleme: 10.12.2020 11:34
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Anahtar Kelimeler:
EsenyurtIstanbulPompalı Tüfek
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