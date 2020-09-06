Çocuk yuvasında kalan genç kızlar çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Olay öğle saatlerinde Samsun İlkadım’da Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası Evleri'nde meydana geldi. Yuvada kalan kız grubu arasında sebebi bilinmeyen bir neden den dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgadan dolayı sinirleri bozulan iki genç kız bina camının da çatıya çıkarak intihar etmeye kalkıştı.Olay yerine gelen polis ekipleri kızları ikna ederek aşağıya inmelerini sağladı.

Arkadaşlarının yaşadığı bu olay karşısında sinirlerine hakim olamayan 4 kız göz yağlarını tutamayıp sinir krizi geçirdiler.

Sağlık kontrolü yapılmaz üzere hastaneye kaldırılan kızlar tedavi altına alındırlar. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

