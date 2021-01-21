Çocuk parkında işlenen cinayet sonuçlandı! Katil itiraf etti!

Adana Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda çocuk parkında bulunan 36 yaşındaki Metin Küçükyen yerde başından ve göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gelmesi ile ceset morga kaldırıldı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği olay üzerine soruşturma başlatması ile şüpheli için arama başlatıldı.





Çocuk parkını görüntüleyen kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine Küçükyen ile en son görüşen kişinin Fırat Ç. olduğu tespit edildi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Fırat Ç. için arama kararı başlatıldı. Adana Metal Sanayi Sitesinde çalışan Fırat Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İfadesinde 200 bin lira borcu olduğunu dile getiren Fırat Ç. buluşmak için parka gittiğini ve tartışma sonucu Küçükyen kendisine hakaret etmesi sebebi ile yerden aldığı taş ile kendisine saldırdığını öne sürüyor. Öldürdüğünü itiraf eden zanlı tabanca ile vurduğunu açıklıyor. Emniyet işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Fırat Ç. tutuklandı.



