Cinsel saldırı davasında avukata iğrenç tehdit!

Antalya’da 30 Eylül 2019 yılında gerçekleşen olayda Döşemealtın’da bulunan bir eğlence mekânında çalışan bir çocuklu anne Ç.K iş çıkışı patronu Murat K. otobüs duraklarına kadar bırakılma bahanesi ile kendi aracına bindirerek zorla Altınkale mahallesin ’de bulunan mobilya imalathanesine götürülüyor.

Zorla götürdüğü mobilya imalathanesinde cinsel saldırıda bulunan Murat K. Kızını merak eden annesinin araması üzerine “kızına şu an tecavüz ediyorum” dedi. Murat K. Ç.K saatlerce tecavüz etmesinin ardından zorla uyuşturucu kullandırttıktan sonra bilmediği bir yere kadını bırakıp kaçtı. Olay sonrasında intihara kalkışan kadın %99.9 engelli hale geldi. Ç.Y avukatı Bilgenur Yalçın ise sanıklar tarafından cinsel saldırı ve öldürmekle tehdit ettiği iddiası bulunuyor.

Mobilya imalathanesine götürülen Ç.K patronu tarafından saatlerce cinsel saldırı ve zorla uyuşturucu kullandırmaya zorlanıyor.

Olay esnasında annesini aramaya çalışan genç kadın annesine “Anne ben ölüyorum. Oğluma iyi bak.” Dedikten sonra Murat K. olaya müdahale ederek Ç.K ‘nin elinden alarak telefonu kapattı. Annesinin ısrarlı aramaları sonunda telefonu açan Murat K. “Kızına şu an tecavüz ediyorum.” Dedikten sonra telefonu kapattı.

İntihar eden genç kadın yüzde 99,9 engelli oldu

Murat K. olay gecesi geç saatlere kadar bir çocuklu anneye tecavüz ve zorla uyuşturucu kullandırdıktan sonra bilinmeyen bir yere bırakarak olay yerini terk etti. Olay yerinde intihar etme teşebbüsünde bulunan Ç.K başarısız oldu. Yüzde 99.9 engelli olarak yatağa bağımlı hale gelen ve solunum cihazlarına bağlı kalan genç kadın yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

Avukat Bilgenur Yalçın: “Tehdit ediliyorum, evimin önüne silahlı adamlar gönderiliyor.”

Hukuk mücadelesinin başlaması ardından ücret almadan gönüllü olarak Ç.K’nin avukatlığını sürdüren Bilgenur Yalçın sanıklar ve sanıkların avukatları tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Yalçın’ın evinin önüne silahlar adamların gelmesini söyleyen Avukat Bilgenur: “"Ben Ç.Y.'nın dosyasını aldığımda hayat dolu bir insandı. Hayatla barışık, neşe doluydu. Ataerkil bir toplumda yaşadığımız için davada da sıkıntılar yaşadık. Müvekkilimi bu hale getirenlerin gereken cezayı alacaklarına inanıyorum" dedi.



Sanıklar beraatlerini istedi!

Antalya 11’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşına çıkan Murat K. ve mobilya imalathanesinde bulunan üst kattan uyuşturucuları temin eden şahıslar suçları kabul etmediklerini kendilerine iftira atıldığını söyleyerek beraatlerini istediler. Savcı: “kamera kayıtlarının birçoğunun silinmesi üzerine birkaç kamera kaydı ve doktor raporu, olay yeri inceleme ve daha birçok olayın şüpheli Murat K. ve G.K genç kadına zorla uyuşturucu madde verme, kişinin hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı gibi suçların işlenmesine kanaatine varılmıştır dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.