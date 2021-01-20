Cinsel saldırı davasında avukata iğrenç tehdit!

Antalya’da 30 Eylül 2019 yılında gerçekleşen olayda Döşemealtın’da bulunan bir eğlence mekânında çalışan bir çocuklu anne Ç.K iş çıkışı patronu Murat K. otobüs duraklarına kadar bırakılma bahanesi ile kendi aracına bindirerek zorla Altınkale mahallesin ’de bulunan mobilya imalathanesine götürülüyor.
Zorla götürdüğü mobilya imalathanesinde cinsel saldırıda bulunan Murat K. Kızını merak eden annesinin araması üzerine “kızına şu an tecavüz ediyorum” dedi. Murat K. Ç.K saatlerce tecavüz etmesinin ardından zorla uyuşturucu kullandırttıktan sonra bilmediği bir yere kadını bırakıp kaçtı. Olay sonrasında intihara kalkışan kadın %99.9 engelli hale geldi. Ç.Y avukatı Bilgenur Yalçın ise sanıklar tarafından cinsel saldırı ve öldürmekle tehdit ettiği iddiası bulunuyor.
Mobilya imalathanesine götürülen Ç.K patronu tarafından saatlerce cinsel saldırı ve zorla uyuşturucu kullandırmaya zorlanıyor.
Olay esnasında annesini aramaya çalışan genç kadın annesine “Anne ben ölüyorum. Oğluma iyi bak.” Dedikten sonra Murat K. olaya müdahale ederek Ç.K ‘nin elinden alarak telefonu kapattı. Annesinin ısrarlı aramaları sonunda telefonu açan Murat K. “Kızına şu an tecavüz ediyorum.” Dedikten sonra telefonu kapattı.
İntihar eden genç kadın yüzde 99,9 engelli oldu
Murat K. olay gecesi geç saatlere kadar bir çocuklu anneye tecavüz ve zorla uyuşturucu kullandırdıktan sonra bilinmeyen bir yere bırakarak olay yerini terk etti. Olay yerinde intihar etme teşebbüsünde bulunan Ç.K başarısız oldu. Yüzde 99.9 engelli olarak yatağa bağımlı hale gelen ve solunum cihazlarına bağlı kalan genç kadın yaşamını sürdürmeye çalışıyor.
Avukat Bilgenur Yalçın: “Tehdit ediliyorum, evimin önüne silahlı adamlar gönderiliyor.”
Hukuk mücadelesinin başlaması ardından ücret almadan gönüllü olarak Ç.K’nin avukatlığını sürdüren Bilgenur Yalçın sanıklar ve sanıkların avukatları tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Yalçın’ın evinin önüne silahlar adamların gelmesini söyleyen Avukat Bilgenur: “"Ben Ç.Y.'nın dosyasını aldığımda hayat dolu bir insandı. Hayatla barışık, neşe doluydu. Ataerkil bir toplumda yaşadığımız için davada da sıkıntılar yaşadık. Müvekkilimi bu hale getirenlerin gereken cezayı alacaklarına inanıyorum" dedi.