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Cinnet getiren baba, iki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü

Bayburt'ta eşinden yeni boşanan Erdoğan Acar, çocuklarının velayetinin annelerine verilmesi üzerine iki çocuğuna pompalı tüfekle ateş açtı. Acar, daha sonra da intihar etti.

22 Aralık 2020 Salı 20:34
Cinnet getiren baba, iki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü
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Olay, Bayburt’a bağlı Yakupabdal köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanan 35 yaşındaki Erdoğan Acar, iki çocuğunun velayetinin annelerine verilmesi sonrasında cinnet getirdi. Baba Acar, evde kimsenin olmadığı sırada 7 ve 8 yaşındaki iki çocuğunu pompalı tüfekle vurdu ardından namluyu kendine yönelterek intihar etti.

Komşular jandarmaya haber verdi

Erdoğan Acar’ın komşuları olayın farkına vardıklarında jandarma ekiplerine haber verdi. Eve girdiklerinde baba ve oğullarının cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. İki çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden Erdoğan Acar’ın köyde çobanlık yaptığı bilgisine ulaşıldı.



Son Güncelleme: 22.12.2020 20:34
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Anahtar Kelimeler:
BayburtYakupabdal KöyüErdoğan AcarCinnet
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