Cinnet getiren baba, iki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü

22 Aralık 2020 Salı 20:34
Olay, Bayburt
’a bağlı Yakupabdal köyü
nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanan 35 yaşındaki Erdoğan Acar
, iki çocuğunun velayetinin annelerine verilmesi sonrasında cinnet
getirdi. Baba Acar, evde kimsenin olmadığı sırada 7 ve 8 yaşındaki iki çocuğunu pompalı tüfekle vurdu ardından namluyu kendine yönelterek intihar etti.
Komşular jandarmaya haber verdi
Erdoğan Acar’ın komşuları olayın farkına vardıklarında jandarma ekiplerine haber verdi. Eve girdiklerinde baba ve oğullarının cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. İki çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden Erdoğan Acar’ın köyde çobanlık yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Son Güncelleme: 22.12.2020 20:34
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