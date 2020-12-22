Cinnet getiren baba, iki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü

Komşular jandarmaya haber verdi

Olay,’a bağlınde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden boşanan 35 yaşındaki, iki çocuğunun velayetinin annelerine verilmesi sonrasındagetirdi. Baba Acar, evde kimsenin olmadığı sırada 7 ve 8 yaşındaki iki çocuğunu pompalı tüfekle vurdu ardından namluyu kendine yönelterek intihar etti.

Erdoğan Acar’ın komşuları olayın farkına vardıklarında jandarma ekiplerine haber verdi. Eve girdiklerinde baba ve oğullarının cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. İki çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden Erdoğan Acar’ın köyde çobanlık yaptığı bilgisine ulaşıldı.