Cinnet geçirdi eşini kayınvalidesi ve baldızını kurşunladı

Üzücü olay dün akşam saatlerinde İstanbul Esenler'de meydana geldi.
İlçe'de yaşayan ve ismi öğrenilmeyen bir vatandaş kayınvalidesinin evine gitti. Evde eşiyle birlikte aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte eve gelen şahıs sinirlerine hakim olamadı ve silahını çekerek eşini ve o sırada evde bulunan kayınvalidesini ve baldızını kurşunladı.
Polis kısa süre içinde eşini,kayınvalidesini ve baldızın vuran kişiyi yakaladı ve gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Güncelleme: 28.09.2020 09:40