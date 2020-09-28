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Cinnet geçirdi eşini kayınvalidesi ve baldızını kurşunladı

İstanbul'da eşiyle tartışan ve sinirlenen bir kişi tartışma sonrasında eşi, kayınvalidesi ve baldızını kurşunladı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 09:40
Cinnet geçirdi eşini kayınvalidesi ve baldızını kurşunladı
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Üzücü olay dün akşam saatlerinde İstanbul Esenler'de meydana geldi. 

İlçe'de yaşayan ve ismi öğrenilmeyen bir vatandaş kayınvalidesinin evine gitti. Evde eşiyle birlikte aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte eve gelen şahıs sinirlerine hakim olamadı ve silahını çekerek eşini ve o sırada evde bulunan kayınvalidesini ve baldızını kurşunladı.


Evin içinde kurşun yağdıran zanlı kayıplara karıştı. Seslerin duyanların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler kurşunların hedefi olan Şengül K., Güzel K. ve Yıldız K.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.Polis ise evde olay yeri inceleme yaptı.

Polis kısa süre içinde eşini,kayınvalidesini ve baldızın vuran kişiyi yakaladı ve gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Son Güncelleme: 28.09.2020 09:40
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IstanbulEşini KurşunladıKayınvalidesini Kurşunladı
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