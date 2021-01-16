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Çinli çiftin ölüme gidiş kameralara yansıdı

Kamboçya’da kısa zaman öncesinde öldürülen Çift, kimliği belirsiz bir kişi tarafından rehin alınarak öldürüldü. Güvenlik kameralarına görüntüleri yansıyan çift apartman dairesinin asansör kapısının önünde ölü bulundu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 16:27
Çinli çiftin ölüme gidiş kameralara yansıdı
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Kamboçya’da apartman da ölü bulunan Çinli çift Başkent Punom Pen’de kalıyor. Apartmanda bulunan temizlik görevlisi tarafından öldürülen çiftin görüntüleri sosyal medyayı salladı.
 

 Çin uyruklu Xiao Bo (38) Kız arkadşaı Cao (22) kaldığı apartmanlarına giriş yaparken temizlik görevlisi tarafından rehin alınarak öldürdü 22 yaşındaki Çin uyruklu kızın ağzında bant olduğu ve saldırganın elinde silah olduğu görülüyor.

 


https://www.haberturk.com/video/haber/izle/kambocyada-olume-giden-cinli-ciftin-son-anlari-kamerada/707440


Son Güncelleme: 16.01.2021 16:27
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Anahtar Kelimeler:
KamboçyaÇinCinayet
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