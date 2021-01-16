Çinli çiftin ölüme gidiş kameralara yansıdı

Kamboçya’da apartman da ölü bulunan Çinli çift Başkent Punom Pen’de kalıyor. Apartmanda bulunan temizlik görevlisi tarafından öldürülen çiftin görüntüleri sosyal medyayı salladı.



Çin uyruklu Xiao Bo (38) Kız arkadşaı Cao (22) kaldığı apartmanlarına giriş yaparken temizlik görevlisi tarafından rehin alınarak öldürdü 22 yaşındaki Çin uyruklu kızın ağzında bant olduğu ve saldırganın elinde silah olduğu görülüyor.



https://www.haberturk.com/video/haber/izle/kambocyada-olume-giden-cinli-ciftin-son-anlari-kamerada/707440