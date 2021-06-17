İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...

Cinler söyledi diye 2 yaşındaki kızını pencereden aşağı attı!

Tekirdağ'da yaşayan Ümmühan Dumanlıoğlu (31) isimli bir kadın cinler söyledi diye 2 yaşındaki kızı Ayşegül'ü evlerinin penceresinden aşağı attı. 2. kat penceresinden yere düşen küçük kız hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

17 Haziran 2021 Perşembe 14:20
Cinler söyledi diye 2 yaşındaki kızını pencereden aşağı attı!
Takip Et:

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde duyanlarını tüylerini diken diken eden bir olay yaşandı. Eşi Ahmet Dumanlıoğlu ile boşanma aşamasında olan 31 yaşındaki Ümmühan Dumanlıoğlu isimli bir kadın 2 yaşındaki kızı Ayşegül'ü evinin penceresinden aşağı attı. Küçük kızı yerde kanlar içinde yatarken görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İlçeye bağlı Nusratiye Mahallesinde meydana gelen olayda eşiyle mahkemelik olan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ümmühan Dumanlıoğlu, 9 Haziran günü kızı Ayşegül'ü 2. katta bulunan evinin penceresinden aşağı attı. Küçük kız yerde kanlar içinde yatarken olayı gören çevre sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ayşegül'ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Anne Ümmühan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Önce Çorlu Devlet Hastanesi'ne, oradan da Edine'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan minik Ayşegül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Haziran günü yaşam savaşanı kaybetti.

Polis tarafından gözaltına alınan Ümmmühan Dumanlıoğlu'nun ifadesi ise kan dondurdu. Dumanlıoğlu'nun polise, kendisine cinler geldiğini ve kızını aşağı atmasını istediklerini, şayet atmazsa kızın cehenneme gidecek dediğini söylediği öğrenildi. Kızını gözyaşları içinde toprağa veren baba Ahmet Dumanlıoğlu ise eşi Ümmühan Dumanlıoğlu'ndan kızının ölümüne neden olduğu için şikayetçi olacağını söylediği bildirildi.


Son Güncelleme: 17.06.2021 14:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TekirdağÇinümmühan DumanlıoğluPencere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasaklar ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz? Tüm yasakların kalkacağı tarih açıklandı!
Yasaklar ne zaman bitecek? Normal hayata ne zaman döneceğiz? Tüm yasakların kalkacağı tarih açıklandı!
Save a Dog bağışı gündemde. Nasıl bağış yapılır?
Save a Dog bağışı gündemde. Nasıl bağış yapılır?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
The Bodrum By Paramount Hotel kimin, sahibi kimdir?
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Ankara liseleri taban puanları 2021! Ankara'da bulunan liselerin yüzdelik dilimleri 2021
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
Site yüzme havuzları ne zaman açılacak? Sitelerde havuza girmek yasak mı?
Site yüzme havuzları ne zaman açılacak? Sitelerde havuza girmek yasak mı?

Popüler Haberler

Züleyha Karyağdı kimdir? Biyografisi nedir?
Edevlet şifresi ile kredi notu sorgulama 2021
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
Rüyada yılan sokması görmek görmek neye işaret eder? Rüyada yılan sokması görmenin anlamları ve yorumları
Rüyada ceviz toplamak görmek ne demektir? Rüyada ceviz toplamak görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada kılıç görmek anlamı ve yorumu
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan Kimdir?
Nihilizm nedir, anlamı ne demektir?
TJK 17 Haziran 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Zerrin Egeliler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zerrin Egeliler hakkında bilgiler
Şirin Ünal kimdir? Şirin Ünal kaç yaşında, nereli? Şirin Ünal hayatı ve biyografisi!
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Mendirman Celaleddin dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta yeni sezonu neden yok? Yayından mı kaldırıldı?
TV yayın akışı 5 Haziran 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
17 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
Cengiz Sezici kimdir? Nerelidir? Cengiz Sezici kaç yaşında vefat etti?
Show TV 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı ve TV rehberi
17 Haziran 2021 Perşembe TRT 1'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Egzama olanlar askerlik yapabilir mi? Egzema askerliğe engelmidir?
Bugün kimin maçı var? 17 Haziran 2021 Perşembe TV'de spor ekranı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.