Cinler söyledi diye 2 yaşındaki kızını pencereden aşağı attı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde duyanlarını tüylerini diken diken eden bir olay yaşandı. Eşi Ahmet Dumanlıoğlu ile boşanma aşamasında olan 31 yaşındaki Ümmühan Dumanlıoğlu isimli bir kadın 2 yaşındaki kızı Ayşegül'ü evinin penceresinden aşağı attı. Küçük kızı yerde kanlar içinde yatarken görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İlçeye bağlı Nusratiye Mahallesinde meydana gelen olayda eşiyle mahkemelik olan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ümmühan Dumanlıoğlu, 9 Haziran günü kızı Ayşegül'ü 2. katta bulunan evinin penceresinden aşağı attı. Küçük kız yerde kanlar içinde yatarken olayı gören çevre sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ayşegül'ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Anne Ümmühan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Önce Çorlu Devlet Hastanesi'ne, oradan da Edine'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan minik Ayşegül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Haziran günü yaşam savaşanı kaybetti.

Polis tarafından gözaltına alınan Ümmmühan Dumanlıoğlu'nun ifadesi ise kan dondurdu. Dumanlıoğlu'nun polise, kendisine cinler geldiğini ve kızını aşağı atmasını istediklerini, şayet atmazsa kızın cehenneme gidecek dediğini söylediği öğrenildi. Kızını gözyaşları içinde toprağa veren baba Ahmet Dumanlıoğlu ise eşi Ümmühan Dumanlıoğlu'ndan kızının ölümüne neden olduğu için şikayetçi olacağını söylediği bildirildi.