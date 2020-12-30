Çin'den gelecek olan İnaktif Covid-19 aşısı yola çıktı!

Çin’den getirilecek olan ve geçtiğimiz günlerde gelişi ertelenen Covid 19 aşısı bugün Pekin’den yola çıktı. Türk Hava Yollarına ait bir uçakla ülkemize getirilecek olan aşı heyecanla bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının yola çıktığını Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Koca, inaktif olan aşının ilk kısmının 19.50’de Çin’in başkenti olan Pekin’den yola çıktığını ve yarın sabah ülkemize ulaşacağını açıkladı. Aşılar, Türk Hava Yollarına ait TK 6175 sayılı Boeing 777 uçağı ile ülkemize yola çıktı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla aşının yola çıktığını şu sözlerle duyurdu: