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Cinayet suçundan aranan şahıs gizlendiği evde yakalandı!

Şanlıurfa'da hakkında 35 yıl kesin hüküm bulunan şahıs gizlendiği evde yakalandı. Yakalanan suçlu adliyeye sevk edilirken daha sonrasında cezaevine gönderildiği açıklandı.

28 Ocak 2021 Perşembe 21:19
Cinayet suçundan aranan şahıs gizlendiği evde yakalandı!
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hakkında kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs gizlendiği evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan ihbarları inceleyen Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü 2014 yılında Siverek Hilvan’da kasten adam öldürmek suçundan 35 yıl hüküm giyen ve teslim olmayarak kaçan Ö.K. isimli şahsın Şirinkuyu mahallesinde bir evde gizlendiği belirlendi. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan Ö.K. yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemler sonucunda suçlu Ö.K. cezaevine sevk edildi.

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 21:19
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şanlıurfaSiverekHüküm35 YılSuçluYakalandı
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