Cinayet mi ? intihar mı? Adana'da Suriyeli kadın vurulmuş halde bulundu

Suriyeli bir kadının hayatının kaybettiği olay Adana Seyhan'da meydana geldi.

İlçe'de bir mahallede yaşayan ve mesimlik tarım işçiği için burada bulunan bir ailenin evinden bir el silah sesi duyuldu. Silah sesini duyan mahalleli soluğu suriyeli ailenin yaşadığı müstakil evde aldı. İçeri giren kişiler evde yaşayan ve 4 çocuk annesi olan Suriye uyruklu olan Rihab el-Rihabi'nin yerde kanlar içinde yattığını gördü. Mahalleli durumu hemen polis ve 112 sağlık ekiplerinie bildirdi.

Sağlık ekipleri ve polis hemen olay yerine intikal etti. Gelen ekipler yaptıkları incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Tarım işçisi 4 çocuk annesinin tüfekle kanından vurulduğu belirlendi. Olaylardan sonra eve gelen baba Şumen Udey ise kriz geçirdi.

Polis meydana gelen olayınmı? cinayet mi olduğunu araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.