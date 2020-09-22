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Cinayet mi ? intihar mı? Adana'da Suriyeli kadın vurulmuş halde bulundu

Üzücü olay bugün Adana Seyhan'da yaşandı. ilçe'de yaşayan ve 4 çocuğu olan Suriyeli bir kadın evinde vurularak öldürülmüş halde bulundu.

22 Eylül 2020 Salı 21:25
Cinayet mi ? intihar mı? Adana'da Suriyeli kadın vurulmuş halde bulundu
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Suriyeli bir kadının hayatının kaybettiği olay Adana Seyhan'da meydana geldi.

İlçe'de bir mahallede yaşayan ve mesimlik tarım işçiği için burada bulunan bir ailenin evinden bir el silah sesi duyuldu. Silah sesini duyan mahalleli soluğu suriyeli ailenin yaşadığı müstakil evde aldı. İçeri giren kişiler evde yaşayan ve 4  çocuk annesi olan Suriye uyruklu olan  Rihab el-Rihabi'nin yerde kanlar içinde yattığını gördü. Mahalleli durumu hemen polis ve 112 sağlık ekiplerinie bildirdi.

Sağlık ekipleri ve polis hemen olay yerine intikal etti. Gelen ekipler yaptıkları incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Tarım işçisi 4 çocuk annesinin tüfekle kanından vurulduğu belirlendi. Olaylardan sonra eve gelen baba Şumen Udey ise kriz geçirdi.


Polis meydana gelen olayın intihar mı? cinayet mi olduğunu araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 



Son Güncelleme: 22.09.2020 21:25
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Anahtar Kelimeler:
AdanaIntiharAdana CinayetSuriyeli Kadın
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