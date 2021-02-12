Çin öküz yılı nedir? Öküz yılı ve Öküz burcu özellikleri

Çin Öküz yılı nedir ve öküz burcu özellikleri nelerdir?

Çin burçlarında görülen 12 yıl tekrar edilen hayvanların ikincisi olan öküz yılı güvenilir ve kararlı olarak bilinmektedir. Bütün dünya 01.01.2021 yılında ilk yıla girmiştir. Yeni yıla gireli 2 ay geçmiş iken Çin 12.02.2021 yeni yıla girmiştir. Çin takvimine göre Öküz yılı ilan edilmektedir. Öküz yılı işlerinde görevlerinde düzenli ve sistemli olarak çalıştıkları belirtilmektedir. Çin bu yıl öküz yılına girerek en büyük göç etmiş olacaklardır.

Öküz burcunun özellikleri

Sabırlı, sadık, tutucu, güvenilir, cesur kavramları yer almaktadır.

*Sabırlıdırlar.

*İnatçı ve azimlidirler.

*Felsefelerinde başka kişilerin eğlenmek için geldikleri bu dünyaya onlar çalışmak için geldiklerine inanmaktadırlar.

*Başka insanlara fark etmeksizin akıllı ve zekidirler.

*Karşı cinse büyük bir ilgi duyabilirler.

*İlk bakışta aşk onların düşünce yapısına aykırıdır.

*Eşini aldatan çok az kişi çıkar. Eşlerine sadıktırlar.

*En iyi anlaştığı Koyun yılında doğanlardır. Bunu yanı sıra Horoz yılında doğanlarla da iyi bir ilişkileri vardır. Fakat Köpek ve Kaplan yılında doğanlarla daha dikkatli ilişki kurmaları önerilmektedir.

*Yemek yemeyi çok severler. Bu nedenle çok çabuk kilo alabilirler.

*Öküz burcuna sahi p olan kadınlar çok güçlüdürler.

*Ailelerine oldukça düşkündürler.

*Aldatmayı kesinlikle affetmezler.

*Öküz yılında doğan erkekler kendi kuralları vardır ve bunlardan dışarı çıkmazlar.

