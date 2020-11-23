Çin aşısına yoğun ilgi

Korona-virüse karşı Çin'de geliştirilen ve faz 3 çalışmalarının sürdürüldüğü aşının Türkiye’de bu kapsamda 16 Eylül ilk kez sağlık çalışanlarına vurulan Çin aşısı gönüllere uygulanmaya başladı. Aşı için gönüllülerin isimleri alınmaya devam ederken vatandaşların aşı için gönüllü olmakta oldukça istekli oldukları göze çarpıyor. Aşı için gönüllü olanlarda gerekli testler yapıldıktan sonra uygun olan gönüllülere aşı uygulamaları yapılmaya devam ediliyor.
“İlgi çok fazla durumda”
Tüm aile korona virüs aşısı için gönüllü oldu
Kocaeli'de yaşayan Leyla Can, eşi Mustafa Can ve oğlu Sefa Can da Çin'den gelen korona-virüs aşısı için gönüllü olan aileye aşı için ilk önce PSR ve kan öneği alınan Can ailesine test sonuçlarına göre aşı yapılacak. Gönüllü olan aile oldukça heyecanlı olduklarını belirtirken kendilerini gören yakınlarında gönüllü olduklarını ilettiler.