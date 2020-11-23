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Çin aşısına yoğun ilgi

Korona-virüse karşı geliştirilen ve Türkiye’de Eylül ayında ilk kez sağlık çalışanlarına yapılan Çin aşısına Kocaeli’de yoğun ilgi gösteriliyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren uzmanlar aşı için ilginin oldukça çok olduğunu belirtti.

23 Kasım 2020 Pazartesi 17:09
Çin aşısına yoğun ilgi
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Korona-virüse karşı Çin'de geliştirilen ve faz 3 çalışmalarının sürdürüldüğü aşının Türkiye’de bu kapsamda 16 Eylül ilk kez sağlık çalışanlarına vurulan Çin aşısı gönüllere uygulanmaya başladı. Aşı için gönüllülerin isimleri alınmaya devam ederken vatandaşların aşı için gönüllü olmakta oldukça istekli oldukları göze çarpıyor.  Aşı için gönüllü olanlarda gerekli testler yapıldıktan sonra uygun olan gönüllülere aşı uygulamaları yapılmaya devam ediliyor.

“İlgi çok fazla durumda”


Aşı için çok sayıda başvurunun olduğu ifade edilirken ülkemizde hem Alman aşısı hem de Çin aşısının faz 3 çalışmaları devam ediyor. Aşılar ilk sağlık çalışanlarına, ikinci aşamada ise vatandaşlarda denenmesi hedeflendi. Aşı uygulamalarında esas gönüllü olanlara uygulanırken, uygulanma yaşı olarak 18-59 aralığında tercih ediliyor aşının yan etkileri ise kol ağrısı, kızarıklık, hafif kırgınlıklar olabileceği eklendi.

Tüm aile korona virüs aşısı için gönüllü oldu

Kocaeli'de yaşayan Leyla Can, eşi Mustafa Can ve oğlu Sefa Can da Çin'den gelen korona-virüs aşısı için gönüllü olan aileye aşı için ilk önce PSR ve kan öneği alınan Can ailesine test sonuçlarına göre aşı yapılacak. Gönüllü olan aile oldukça heyecanlı olduklarını belirtirken kendilerini gören yakınlarında gönüllü olduklarını ilettiler.



Son Güncelleme: 23.11.2020 17:09
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Anahtar Kelimeler:
Çin AşısıGönüllü
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