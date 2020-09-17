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Cilt bakımı yaptıran genç kadının hayatı karardı

Tekirdağ Çorlu’da güzellik merkezine giden 29 yaşındaki Müge Gümüşar yaptırdığı cilt bakımı sonrası yüzünde tahriş ve 2. Derece yanık olması sebebiyle büyük bir şok yaşadı. Psikolojisi bozulan genç kadın aynalara bakamadığını söyledi.

17 Eylül 2020 Perşembe 22:44
Cilt bakımı yaptıran genç kadının hayatı karardı
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Tekirdağ Çorlu’da güzellik merkezine giden 29 yaşındaki Müge Gümüşar yaptırdığı cilt bakımı sonrası yüzünde tahriş ve 2. Derece yanık olması sebebiyle büyük bir şok yaşadı. Psikolojisi bozulan genç kadın aynalara bakamadığını söyledi.


Çorlu'da gerçekleşen olayda cilt bakımı için gittiği bir güzellik merkezinde 29 yaşındaki Müge Gümüşar'ın müdahale sırasında cildinde yanmalar başlamasıyla bakım bitiminde aynaya baktığında hayatının şokunu yaşadı. Genç kadının yüzünde 2. Derece yanıklar oluşurken psikolojisinin çok etkilendiğini söyleyen genç kadın hassas cildi olduğunu güzellik merkezindeki uzmanlara belirtirken müdahale sırasında yanmalar oluşunca bir terslik olabileceğini düşündüğü ifade etti. 

Aynaya bakınca hayatının şokunu yaşadı

Yanıkla sebebiyle gittiği plastik cerrahının yanıklar sebebiyle iz kalabileceğinin söylediğini yanıkların ise ne zaman geçebileceğinin belli olmadığını söyledi. Psikolojisi bozulan genç kadın evden dışarı çıkamadığını aynaya dahi bakamadığını söylerken sosyal hayatının çok etkilendiğinin belirtti. Güzellik merkezinden şikayetçi olan genç kadın herkesi dikkatli olmaları konusunda uyarırken sertifikaların izinlerine çok dikkat etmeleri gerektiğinin söyledi.



Son Güncelleme: 17.09.2020 22:44
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Anahtar Kelimeler:
Cilt BakımıYanık
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