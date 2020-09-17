Cilt bakımı yaptıran genç kadının hayatı karardı

Tekirdağ Çorlu’da güzellik merkezine giden 29 yaşındaki Müge Gümüşar yaptırdığı cilt bakımı sonrası yüzünde tahriş ve 2. Derece yanık olması sebebiyle büyük bir şok yaşadı. Psikolojisi bozulan genç kadın aynalara bakamadığını söyledi.
Aynaya bakınca hayatının şokunu yaşadı
Yanıkla sebebiyle gittiği plastik cerrahının yanıklar sebebiyle iz kalabileceğinin söylediğini yanıkların ise ne zaman geçebileceğinin belli olmadığını söyledi. Psikolojisi bozulan genç kadın evden dışarı çıkamadığını aynaya dahi bakamadığını söylerken sosyal hayatının çok etkilendiğinin belirtti. Güzellik merkezinden şikayetçi olan genç kadın herkesi dikkatli olmaları konusunda uyarırken sertifikaların izinlerine çok dikkat etmeleri gerektiğinin söyledi.