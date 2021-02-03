Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan sayısal loto sonuçları açıklandı. 3 Şubat 2021 sayısal loto sonuçlarını 21.30’da yayınlandı.

3 Şubat Pazartesi tarihli sayısal loto numaraları açıklandı.

5-41-45-52-65-89+20

Şanslı numaralar;

2020 yılı için oynanan sayısal loto 105.659.329 TL olarak belirlendi. Sayısal loto genel olarak 1’den başlayarak 90’a kadar devam eden rakamlar arasından 6 tane seçilmesi ile kolon oluşturmaya dayalı oyundur. Kolonlarda minimum 2 maksimum 6 sayının bilinmesi gerekmektedir. Tahmin edilen rakamlarda ikramiye kazanmak mümkündür.



Sayısal loto sonuçlarını sorgulamak için https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari ekranı üzerinden sonuçlara ulaşabilirsiniz.