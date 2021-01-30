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Çılgın sayısal loto 30 Ocak 2021 Cumartesi sonuç sorgulama ekranı 

Haftanın üç günü çekilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Çılgın Sayısal Loto 30 Ocak 2021 Cumartesi sonuç sorgulama ekranına ulaşmak için haberimizi inceleyebilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 19:58
Çılgın sayısal loto 30 Ocak 2021 Cumartesi sonuç sorgulama ekranı 
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30 Ocak Cumartesi günü oynanan Çılgın Sayısal Loto çekilişi açıklandı. Şimdiye kadar oynanan 65 çekilişte 6 bilen çıkmazken, 103 milyon 581 bin 418 TL’lik büyük ödül katlanarak devretti.

Çılgın Sayısal Loto 30 Ocak 2021 Cumartesi sonuçları

30 Ocak 2021 Cumartesi günü çekilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Çılgın Sayısal Loto’nun büyük ikramiye çekilişi STAR TV ekranlarından canlı yayınlanacak. 

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

Çılgın sayısal lotoda tek kolonda 90 numara yer almaktadır. Aynı kolonda en fazla 6 numara işaretlenir. Tek kolon fiyatı 3 TL olarak belirlenmiştir.

Kolon doldurarak oynamak istemeyenler için Online Sayısal Loto tarafından 'SEN SEÇ' özelliği bulunmaktadır. Bununla tıpkı bayilerde makineye oynatma seçeneğinde olduğu gibi sistem rastgele 6 numarayı seçerek kuponu oluşturur.



Son Güncelleme: 30.01.2021 19:58
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