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Çıldır Gölü'nde rüzgarın etkisi ile parçalanan buzlar etrafa dağıldı

Ardahan ve Kars arasında bulunan Çıldır Gölü hava sıcaklıklarının düşmesi ile buz tuttu. Tüm yüzeyi buzla kaplanan büyük gölün rüzgar etkisiyle parçalanan buz parçaları çevreye saçıldı. Buzlar değişik görüntülere yol açtı.

20 Aralık 2020 Pazar 02:10
Çıldır Gölü'nde rüzgarın etkisi ile parçalanan buzlar etrafa dağıldı
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Ardahan- Kars illeri arasında bulunan 124 kilometre alanda bulunan Çıldır Gölü’nün yüzeyi her sene olduğu gibi buzla kaplandı. -12’lere düşen hava sıcaklıkları ile beraber gölün yüzeyi de buz tuttu.

Sabah saatlerinde başlayan rüzgar nedeni ile buz tutan gölün yüzeyi parçalanarak buz parçaları etrafa saçıldı. Bölgede yaşayan bir vatandaş, normalde Kasım ayında buz tutan gölün havadaki sıcaklıkların önceki seneye göre yüksek olması nedeni ile Aralık’ta buz tuttuğunu havanın sıcak olması ve rüzgar nedeni ile gölün yüzeyinden kopan parçaların rüzgarlar çevreye dağıldığını açıkladı.

İşte Çıldır Gölü’nde oluşan o görüntüler:



Son Güncelleme: 20.12.2020 02:10
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Anahtar Kelimeler:
çıldırgölüBuzParçaları
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