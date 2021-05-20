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Cihangir sapığı yakalandı! 41 yıl hapis cezası istendi

Son dakika haberine göre İstanbul Cihangir Sanatkârlar Parkı’nda Berzan E.Ç isimli şahıs yabancı uyruklu bir kadını taciz etti. Bıçakla korkutmaya çalışan sapık ihbar üzerine yakalandı. Berzan E.Ç davası sonuçlanırken sanığa 41 yıl hapis istendi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 10:43
Cihangir sapığı yakalandı! 41 yıl hapis cezası istendi
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İstanbul Cihangir Sanatkârlar Parkı’nda iğrenç olay meydana geldi. İddialara göre elinde telefonuna bakarak yürüyen yabancı uyruklu kadın Berzan E.Ç’nin saldırısına maruz kaldı. Boğazını sıkarak taciz eden sapık, bıçağı çıkardı ve kadını boğazından yaraladı. Cihangir sakinleri olay anını polis memurlarını anlatması ardından olay anı güvenlik kameralarına yansırken sosyal medya sert tepkiler gösterdi. Cihangir'in ünlü parklarında gündüz saatlerinde böyle bir olayın yaşanması mahalle sakinlerini oldukça kızdırdı.  Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise şüpheliyi tespit etti. Polis ekipleri tarafından henüz 19 yaşındaki Berzan E.Ç tutuklandı. 

Hazırlanan iddianameye göre sanık, parkta gördüğü kadının hoşuna gitmesi üzerine böyle bir şey yaptığını açıkladı. Sanık, "Bir anda kendimi kaybettim. Kadının kalçasına dokundum, çığlık atınca panik yaparak ağzını kapattım. Susmayınca bıçağı görünce susar belki diyerek cebimden bıçağı çıkartıp gösterdim.” ifadelerini kullandı.

 

Asliye ceza mahkemesinde yargılanan sanık, Basit cinsel saldırı", "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Silahla tehdit" suçlarından 15 yıl 6 aydan 41 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 10:43
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Anahtar Kelimeler:
CihangirSapıkBerzan E.çSanatkarlar Parkı
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