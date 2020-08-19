Çiğ köfte satarken yakalanan koronavirüs hastasından ilginç savunma

Kırıkkale’de koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin dükkanda satış yaptığı ihbarı üzerine M.A adlı kişinin dükkanına giden polis ekipleri şahsı dükkanda olduğunu tespit etti.Sağlık ekiplerinde alınarak evine götürülen şahsa polis tarafından da 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Bağlandığı bir tv programınd adükkana bakacak kimsesi olmadığı belirtirken ilaçlarını alıp dükkanı kapatacakken şikayet edildiğini söyledi.Satış yapmadığını söylerken hastalık belirtisi olmadan hastaneye kendi gittiğini insanlık namına test yaptığını belirterek ilginç bir savunma yaptı.