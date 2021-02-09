CHP’li meclis üyesi herkesi yasa boğdu! Genç yaşamına son verdi

Kocaeli Kartepe Belediyesi’nde CHP meclis üyesi olan 28 yaşındaki Tugay Adak dün gece üst geçitten karayoluna atlayarak yaşamına son verdi. İşsiz olduğu belirtilen gencin ekonomik sıkıntılar yüzünden intihar ettiği öne sürüldü. Acı olay dün gece İzmit D-100 kara yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Fatma Seher Hanım üst geçidinde bir kişinin intihar etmesini gören vatandaşlar olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri intihar eden kişinin Kartepe Belediyesi CHP Belediye Meclis Üyesi Tugay Adak olduğu öğrenildi. Olay yerinde ilk müdahalelerin yapılmasının ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan 28 yaşındaki genç adam tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ağır darba alarak yere düşen Adak yaşamını yitirdi. Acı olayı duyan yakınları hastaneye koştu. Genç adamın intihar etmesine inanamayan ve büyük üzüntü yaşayan yakınları olayı kabullenemedi.





Ekonomik sıkıntılar nedeni ile intihar etti!

CHP için afiş asarken büyük kaza atlatarak bir gözünü kaybeden 28 yaşındaki Tugay Adak yakınları gencin işsiz olduğunu ve bu durumdan bunalıma girdiğini söyledi. Ekonomik sıkıntılar yaşadığı için intihar ettiğini iddia eden yakınları Adak’ı Kartepe ilçesinde Sarımeşe mahallesinde toprağa verecek. Parti için çok fazla emeği olan genç adamın ani ölümünü duyan sevenleri yasa boğuldu. Birçok kişinin katıldığı cenazede siyasi partinin önemli isimleri de yer aldı.