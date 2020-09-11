CHP'den Fransa lideri Macron'a sert tepki: ''Macron haddini bilmelidir.''

CHP, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Grup Başkanvekili Engin Özkoç, hiçbir ülkenin devlet başkanının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına yakışıksız bir üslupla konuşamayacağını söyleyerek Türkiye’nin iç siyasetine müdahale etmeye kimsenin hakkı olmadığını belirtti.

CHP olarak Macron’un yaptığı açıklamaları kabul etmediklerini ve kınadıklarını belirten Özkoç, ‘’Macron haddini bilmelidir.’’ sözleriyle tepki gösterdi.

‘’Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız.’’

Macron, Avrupalıların Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olması gerektiğini ifade etmişti. Bu sözleriyle tepki gören Macron daha sonra yaptığı açıklamalarda geri adım atarak ‘’Türkiye ile iyi niyetle ilişki kurmak istiyoruz.’’ demişti.