CHP Sözcüsü Faik Öztrak test sonucunun negatif çıktığını açıkladı

9 Eylül günü coronavirüs testi pozitif çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda son test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.
İkinci COVID testim de negatif çıktı.— Faik Öztrak (@faikoztrak) September 20, 2020
Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibariyle karantinadan çıktım.
Hastalığımda bana moral veren tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. Ve kuşkusuz en büyük teşekkürüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza.
İyi ki varsınız.
Son Güncelleme: 20.09.2020 20:04