CHP Sözcüsü Faik Öztrak test sonucunun negatif çıktığını açıkladı

9 Eylül günü coronavirüs testi pozitif çıkan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda son test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Hastalığı atlattığını kaydeden Öztrak, bugün itibariyle karantinadan çıktığını dile getirdi. CHP Sözcüsü yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarına ve kendisine moral veren herkese teşekkür etti.