CHP ilçe başkanı genç bir kızı taciz etti: 'Bana abi deme'

Osmangazi CHP İlçe Başkanı M.A, gece saatlerinde 17 yaşındaki genç bir kıza mesaj atarak tacize başladı. Genç kıza konuşma sırasında farklı emojiler atan M.A, S.G’nin ‘Neden böyle emojiler atıyorsun, bir şey de abi’ demesi üzerine ‘Bana abi deme’ yanıtını verdi.

‘’Bana abi deme, senden hoşlanıyorum’’

Genç kızı taciz etmeye devam eden ilçe başkanı, genç kızın kendisini terslemesi üzerinde ondan hoşlandığını söyledi. Kızının taciz edildiğini öğrenen anne, mesajların bir kopyasını alarak CHP Genel Merkezi’ne gitti. Genel başkan yardımcısıyla görüşen anne, olayın üstü kapatılarak Bursa’ya gönderildi.

İlçe Başkanı M.A’nın daha önce de evli bir kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkmış ancak M.A yerine kadının eşinin parti üyeliği düşürülmüştü.