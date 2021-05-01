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Cezaevinden iki gün önce çıktı, karısının boğazını kesti!

Son dakika haberine göre Konya’da yaşayan Ramazan M. (22) iki gün önce cezaevinden çıktı. Cezaevinden çıktığı ikinci gün sonunda eşi ile tartışan koca, 8 aylık hamile eşini boğazını keserek öldürdü. 2 yaşındaki kızını da alarak kaçan katil koca polisler tarafından aranıyor.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 14:29
Cezaevinden iki gün önce çıktı, karısının boğazını kesti!
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Edinilen bilgilere göre Konya’nın Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Karaaslan Sokak’ta yaşayan bir aile dün gece 00.30 sıralarında dehşete kurban gitti. Cezaevinden 2 gün önce çıkan Ramazan M (22) eşi Tuğba M. (23) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştükten sonra koca Ramazan M. Eşini boğazından ve kanında bıçakladı. 2 yaşındaki G.M alarak evi terk etti.

Apartman dairesinde yaşayan ailenin sesleri duyulması üzerine olay yerine birçok polis ekibi ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yatak odasında kanlar içerisinde yatan Tuğba M.  olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

İncelemeye göre banyoda öldürülen Tuğba M. daha sonra sürüklenerek yatak odasına taşındığı öğrenildi. Genç annenin yakınları sinir krizi geçirirken kadının 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Eş Ramazan M.’nin psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilirken  cani koca daha önceden eşini bıçaklama, uyuşturucu, hırsızlık gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise hemen 2 yaşındaki küçük kız ile kaçan Ramazan M. arıyor.

 




Son Güncelleme: 01.05.2021 14:29
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Anahtar Kelimeler:
KonyaCezaevi
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