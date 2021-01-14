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Cezaevinde intihar! Aleyna'nın katil zanlısı kendini astı

Denizli'de kaldığı yurtta ölü olarak bulunan Aleyna Yurtkölesi'ni boğarak öldürdüğü ortaya çıkan ve eski sevgilisi olduğu öğrenilen İran uyruklu Shayan Kheyrian tutuklu olarak kaldığı ceza evinde intihar etti. Edinilen bilgilerde Shayan Kheyrian'ın kendini asarak öldürdüğü bildirildi.

14 Ocak 2021 Perşembe 10:46
Cezaevinde intihar! Aleyna'nın katil zanlısı kendini astı
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Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi, kaldığı apartta ölü olarak bulunmuştu. Yapılan otopside ise Aleyna'nın boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Olayın cinayet olduğu belirlendikten sonra incelenen güvenlik kameralarında yüzü maskeli bir şüphelinin binaya girip çıktığı görülürken şahsın boynundaki dövmeden şüphelinin, Aleyna'nın eski sevgilisi olduğu belirlendi.

İran uyruklu Shayan Kheyrian hakkında çıkarılan yakalama kararıyla birlikte şahıs bulunduğu adreste gözaltına alınırken Kheyrian, polise verdiği ifadesinde Aleyna ile bir dönem sevgili olduklarını ve ayrıldıktan sonra barışmak için evine gittiğini, barışma teklifini reddedince ise genç kızı elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı Kheyrian, buradan adliyeye sevk edilmiş ve cinayet suçlaması nedeniyle çıkarıldığı mahkeme tarafından hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. Kocabaş D Tipi Cezaevi'ne nakledilen Shayan Kheyrian'ın dün akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu koğuşunda kendini tavana iple asarak intihar ettiği öğrenildi. Kheyrian'ın cesedi görevliler tarafından bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Kheyrian'ın cesedi otopsi yapılması için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Son Güncelleme: 14.01.2021 10:46
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Anahtar Kelimeler:
Aleyna YurtkölesiShayan KheyrianCezaeviIntihar
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