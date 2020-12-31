Ceza İnfaz Kurumu öğretmen alımı başvurusu şartları nelerdir, başvurular nereden, nasıl yapılır? 2021 CTE öğretmen alımı başvuru işlemleri

Resmî gazetede yayınlanan ilana göre Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) kapsamındaki ceza infaz kurumlarına öğretmen alımı gerçekleştirilecek. Sözlü sınav yapılarak gerçekleştirilen alımda kadrolu olarak 35 erkek ve 5 kadın öğretmen alımı yapılacaktır. Başvuru yapacak adayların en merak ettiği soru ise CTE öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Öğretmen Başvuru Şartları Nelerdir?

18 ve 29 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak olan başvurular e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Başvuracak adayların işlemlerini nasıl yapacaklarına dair hazırlanan e-Başvuru Kılavuzu'na cte.adalet.gov.tr adresinden bakabilirsiniz. Başvuru işlemini tamamlayan adaylar daha sonrasında "Başvurularım" ekranında başvurularını kontrol etmelilerdir. "Başvuru Tamamlandı" yazısını gören adayların başvuruları tamamlanmış sayılmaktadır.

Sözlü Sınav Hakkında Bilinmesi Gerekenler

CTE öğretmen alımı için başvuru yapacak adaylarda ilk aranan şart Türk vatandaşı olması ve işini sürekli yapmasına engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir. Erkek adayların askerlikle ilişkisinin bulunmaması gerekmektedir. Güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması ve ilgili üniversitelerden mezun olması da aranan şartlar arasındadır. Başvuru sırasında adayların diploma, transkript, askerlik durum belgesini ve sertifikalarını e-Devlet'e yüklemeleri gerekmektedir.

2020 KPSS Lisans sınavından KPSS3 puan türünden en yüksek puanını alan adaydan başlayarak alım yapılacak kişi sayısının üç katından fazla aday çağrılacaktır. Adayların sınava gelirken kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Sınavda başarılı sayılmak için 70 ve üstü bir puan almaları gerekmektedir.