Çete Lideri Necati Arabacı Tutuklandı!

Bir süredir işlediği çeşitli suçlar ve suç örgütü liderliği suçundan aranan Necati Arabacı İzmir’de polis ekipleri tarafından tutuklandı. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi resmi belgede sahtecilik suçundan yargıladığı Necati Arabacı’yı suçlu bulmuştu. 2 yıl 7 aylık hapis cezasına çarptırılan suçlu bir süredir aranıyordu.

Polis ekipleri tarafından arama çalışmaları sürdürülen Necati Arabacı, alınan son haberlere göre İzmir’inbölgesinde yakalandı. Çeşme’de bulunan giriş çıkış gişelerinde arabası ile birlikte yakalanan Arabacı, bölge ekipleri tarafından sorguya alındı. Kimlik kontrolü sonucunda hapis cezası nedeniyle aranan Necati Arabacı ekipler tarafından tutuklandı.

Daha önce sahte belge, suç örgütü liderliği gibi suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan Arabacı, KOM Çeşme Amirliğinde gerekli işlemler sonucunda bölge adliyesine götürüldü.