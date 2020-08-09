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Çete Lideri Necati Arabacı Tutuklandı!

Suç örgütü ve belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlardan aranan Necati Arabacı, Çeşme'de yakalandı. Gişe kontrolünde yakalanan Arabacı, sorgulamanın ardından tutuklandı.

09 Ağustos 2020 Pazar 16:43
Çete Lideri Necati Arabacı Tutuklandı!
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Bir süredir işlediği çeşitli suçlar ve suç örgütü liderliği suçundan aranan Necati Arabacı İzmir’de polis ekipleri tarafından tutuklandı. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi resmi belgede sahtecilik suçundan yargıladığı Necati Arabacı’yı suçlu bulmuştu. 2 yıl 7 aylık hapis cezasına çarptırılan suçlu bir süredir aranıyordu.


Polis ekipleri tarafından arama çalışmaları sürdürülen Necati Arabacı, alınan son haberlere göre İzmir’in Çeşme bölgesinde yakalandı. Çeşme’de bulunan giriş çıkış gişelerinde arabası ile birlikte yakalanan Arabacı, bölge ekipleri tarafından sorguya alındı. Kimlik kontrolü sonucunda hapis cezası nedeniyle aranan Necati Arabacı ekipler tarafından tutuklandı.

Daha önce sahte belge, suç örgütü liderliği gibi suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan Arabacı, KOM Çeşme Amirliğinde gerekli işlemler sonucunda bölge adliyesine götürüldü.



Son Güncelleme: 09.08.2020 16:43
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Anahtar Kelimeler:
Necati ArabacıSuç örgütüÇeşme
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