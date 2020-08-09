Çete Lideri Necati Arabacı Tutuklandı!

Bir süredir işlediği çeşitli suçlar ve suç örgütü liderliği suçundan aranan Necati Arabacı İzmir’de polis ekipleri tarafından tutuklandı. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi resmi belgede sahtecilik suçundan yargıladığı Necati Arabacı’yı suçlu bulmuştu. 2 yıl 7 aylık hapis cezasına çarptırılan suçlu bir süredir aranıyordu.
Daha önce sahte belge, suç örgütü liderliği gibi suçlardan hakkında yakalama kararı çıkarılan Arabacı, KOM Çeşme Amirliğinde gerekli işlemler sonucunda bölge adliyesine götürüldü.
Son Güncelleme: 09.08.2020 16:43