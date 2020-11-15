Çengelköy'de Vaniköy Camisi'nde yangın çıktı

Üsküdar'da bulunan Tarihi Vaniköy Camii'nde bugün yangın çıktı. Çıkan yangına hem denizden hem de havadan müdahaleyle edilerek yangın kontrol altına alınabildi. Caminin imamı cami içerisinde çocuklarının olduğunu sanarak sinir krizi geçirdi.

Üsküdar’ın Kandilli Mahallesi'nde bulunan Tarihi Vaniköy Camii'nde öğle saatlerinde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Ekipler yangına hem karadan hem de denizden müdahale ettiler.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapılmaya başlandı. Olay yerine gelen polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Cami imamı sinir krizi geçirdi

Diğer yandan caminin imamı olduğu öğrenilen bir kişi, cami içerisinde çocuklarının olduğunu sanıp sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri cami imamına müdahalede bulundu.

Valilik'ten açıklama: “Kontrol altına alındı”

Öte yandan İstanbul Valiliğinden, yangın hakkında yapılan açıklamada Tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına en kısa sürede müdahale edildiği ve kontrol altına alındığını ve yangına neyin sebep olduğunun araştırıldığını belirtti. Caminin ahşap kısımlarının yandığını ve soruşturmanın biran önce bitirileceğini ekledi.

Vaniköy'de yanan tarihi cami havadan görüntülendi

Yangına müdahale edilirken olay anları havadan görüntülendi.İlk belirlemelerde yangının çatıdan başladığı ve çok kısa sürede camiyi sardığı belirlendi.

