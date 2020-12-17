Cenaze yolunda trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya’da yaşanan trafik kazası felaketle sonuçlandı. Antalya Kumluca’dan Burdur’da ki cenazeye katılmak için yola çıkan bir aile karşı yönde seyir halinde ki ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Mehmet Aydoğmuş’un (30) hakimiyetinde ki 07 AZM 40 plakalı araç karşı yönden gelen Kerem Karademir’in (38) kullandığı ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.
Araçta sıkışanlar 1 saatte kurtarıldı
2 gün önce baba olmuştu
Antalya’nın Kumluca ilçesinde Seracılık işi ile meşgul olan Adem İşler’in 2 gün önce baba olduğu anlaşılırken Burdur’da ki cenazenin kayınvalidesi olduğu ve Mehmet Aydoğmuş’la cenazeye gitmek için yola çıktıkları anlaşıldı. Ticari araçtan yaralı olarak çıkarılan Kerem Karademir ise sağlı görevlileri tarafından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobil hurdaya döndü
Kaza sonucunda hurdaya dönen araç içerisinde hayatlarını kaybeden Mehmet Aydoğmuş ve Adem İşler’in cenazeleri itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kurtarılırken araç ekipler tarafından kaldırılarak otoyol kontrollü olarak açıldı.