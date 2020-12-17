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Cenaze yolunda trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'dan cenazeye gitmek için yola çıkan iki kişi otoyolda karşı şeritte ki ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişinin yaralandığı açıklandı.

17 Aralık 2020 Perşembe 18:42
Cenaze yolunda trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
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Antalya’da yaşanan trafik kazası felaketle sonuçlandı. Antalya Kumluca’dan Burdur’da ki cenazeye katılmak için yola çıkan bir aile karşı yönde seyir halinde ki ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Mehmet Aydoğmuş’un (30) hakimiyetinde ki 07 AZM 40 plakalı araç karşı yönden gelen Kerem Karademir’in (38) kullandığı ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Araçta sıkışanlar 1 saatte kurtarıldı

Mehmet Aydoğmuş, yanında ki Adem İşler (26) ve ticari araç şoförü Kerem Karademir kaza sonucunda araçlarında sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderilirken kurtarma çalışmalarında Mehmet Aydoğmuş ve Adem İşler’in araç içerisinde hayatlarını kaybettiği saptandı. Sağlık ekipleri Aydoğmuş ve İşler’i 1 saatte araçtan çıkarmayı başardı.

2 gün önce baba olmuştu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde Seracılık işi ile meşgul olan Adem İşler’in 2 gün önce baba olduğu anlaşılırken Burdur’da ki cenazenin kayınvalidesi olduğu ve Mehmet Aydoğmuş’la cenazeye gitmek için yola çıktıkları anlaşıldı. Ticari araçtan yaralı olarak çıkarılan Kerem Karademir ise sağlı görevlileri tarafından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil hurdaya döndü

Kaza sonucunda hurdaya dönen araç içerisinde hayatlarını kaybeden Mehmet Aydoğmuş ve Adem İşler’in cenazeleri itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kurtarılırken araç ekipler tarafından kaldırılarak otoyol kontrollü olarak açıldı.

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 18:42
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AntalyaBurdurTrafik Kazası2 ölü1 Yaralı
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