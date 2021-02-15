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Cemreler havaya, suya, toprağa ne zaman düşer? Baharın müjdecisi 2021 cemre tarihleri

Cemre nedir? Havaya düşen cemre ne zaman düşecek? Suya düşen cemre ne zaman düşecek? Toprağa düşen cemre ne zaman düşecek? Cemre tarihleri neler? Vatandaşlar baharın habercisi olan havaya,suya ve toparağa düşen cemrelerin ne zaman düşeceğiyle beraber Cemre'nin ne olduğunu merakla araştırıyorlar.

15 Şubat 2021 Pazartesi 20:39
Cemreler havaya, suya, toprağa ne zaman düşer? Baharın müjdecisi 2021 cemre tarihleri
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Cemreler Havaya, Suya, Toprağa Ne Zaman Düşer? Baharın Müjdecisi 2021 Cemre Tarihleri!

Türkiye genelinde yoğun bir şekilde kışın yaşanması gereken bu günlerde genel olarak ülke genelinde kurak geçmekte olan bir iklim söz konusudur. Herkesin merak etmesine neden bu hava olayları cemrelerin düşüş tarihleri oluyor. Havaların sıcak olması ve baharın gelişinin habercisi olan cemrelerin ne zaman düşeceği herkes tarafından merakla araştırılıyor. İlk cemrenin havaya düştüğü ikincisinin suya ve sonuncusunun da toprağa düştüğü cemreler aynı zamanda bir anlamda da baharın müjdeleyicisi anlamını taşımaktadır.

Baharın habercisi olan cemrelerin zamanları geldiğinde düşmeleri artık bahara girildiğinin göstergesi olacak. İlk cemrenin düşmesinin ardından havada hissedilecek derecede sıcaklıklar yaşanacaktır. İkinci cemrenin de suya düşmesinin ardından son cemre olan üçüncü cemrede toprağa düşerek baharın geldiğini anlatacak. 2021 yılı diğer yıllara göre daha kurak geçen bir yıl oldu. Bütün yurtta bazı zamanlarda yağan kar ve yağmurlar kimi yerde etkili kimi yerde de az miktarda yağıyor. Vatandaşlar ülke genelinde fazla yağış olmamasına rağmen havaların ısınmasını istediklerinden dolayı baharın habercisi olan cemrelerin ne zaman düşeceğini araştırmaya başladılar.

Cemrenin sözlük anlamı sıcaklık olarak bilinir ve Arafat’tan gelmekte olan hacıların attıkları taşlar ile birlikte oluşan bir yığıntıya verilen isimdir. Cemrelerin düşmesi baharın geldiğini ve havaların ısınacağına işaret olmakla birlikte ilk cemre havaya, ikinci cemre suya ve üçüncü cemre toprağa düşmektedir.

Cemrelerden ilki olan havaya düşen cemre 19-20 Şubat 2021 tarihinde havaya düşecektir. Havaya düşen cemrenin ardından hava ısınmaya başlayacaktır. İlk cemrenin düşmesinden sonra kış ayının soğukları etkisini kaybetmeye başlayacaktır. İkinci cemre olan suya düşen cemre 26-27 Şubat tarihinde suya düşerek, denizlerin ısınmasını sağlayacaktır. Son cemre olan toprağa düşecek olan cemre 5-6 Mart tarihinde toprağa düşerek toprağı ısıtmaya başlayacaktır. Her cemrenin arasında 7’şer gün olmasından dolayı her biri sırasıyla düşecektir.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 20:39
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