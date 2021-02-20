Cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İlk cemre ne zaman düşer, 2 Cemre kaç gün arayla nereye düşer?

Baharın gelişini haber eden cemreler merak konusu oldu. Kış mevsiminin sona ermesiyle ilkbahara merhaba denilecek. Halkın arasındaki inanca göre cemreler, hava, su ve toprağa sırasıyla düşüyor.

İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek?

Cemre nedir?

İlk cemre havaya 20 Şubat gününde, ikincisi suya 27 Şubat gününde, son olarak üçüncüsüyse 6 Mart gününde toprağa düşecektir.

Ateş, kor anlamında olan cemre, her sene şubat ayının son günlerine doğru sırasıyla hava, su ve en sonda toprağa düştüğü bilinmektedir. Cemre düşmesi, nevruz bayramının geldiğini de haber ediyor.

Cemre düşmesi, hayvancılık işiyle uğraşan kişiler için soğuktan dolayı dışarıya çıkaramadıkları hayvanlarını otlaklara çıkartma vaktinin geldiğimi, tarımla uğraşan kişiler içinse toprağın artık işlenme zamanına geldiğini ifade etmektedir.