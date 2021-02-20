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Cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İlk cemre ne zaman düşer, 2 Cemre kaç gün arayla nereye düşer?

İlkbaharın geldiğini ve havaların ısınmaya başladığının habercisi olmaktadır ve ilk olarak havaya düşmektedir. Her sene şubat ayının son günlerine doğru düşen cemrenin anlamı ateş, kor demektir. 7 gün arayla en başta hava, su ve toprağa düşmektedir. Şu sıralar en çok merak edilen konulara arasında yer alan cemreler kaç gün arayla düşmektedir? İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek? Soruları cevap aramaktadır.

20 Şubat 2021 Cumartesi 16:35
Cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İlk cemre ne zaman düşer, 2 Cemre kaç gün arayla nereye düşer?
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Baharın gelişini haber eden cemreler merak konusu oldu. Kış mevsiminin sona ermesiyle ilkbahara merhaba denilecek. Halkın arasındaki inanca göre cemreler, hava, su ve toprağa sırasıyla düşüyor.

İlk cemre düştü mü, ne zaman düşecek?

İlk cemre havaya 20 Şubat gününde, ikincisi suya 27 Şubat gününde, son olarak üçüncüsüyse 6 Mart gününde toprağa düşecektir.

Cemre nedir?

Ateş, kor anlamında olan cemre, her sene şubat ayının son günlerine doğru sırasıyla hava, su ve en sonda toprağa düştüğü bilinmektedir. Cemre düşmesi, nevruz bayramının geldiğini de haber ediyor.

Cemre düşmesi, hayvancılık işiyle uğraşan kişiler için soğuktan dolayı dışarıya çıkaramadıkları hayvanlarını otlaklara çıkartma vaktinin geldiğimi, tarımla uğraşan kişiler içinse toprağın artık işlenme zamanına geldiğini ifade etmektedir.



Son Güncelleme: 20.02.2021 16:35
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Anahtar Kelimeler:
CemreSuHavaToprakKışIlkbahar
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