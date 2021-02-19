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Cemre düştü mü? 2021 ilk cemre ne zaman düşer? Bahar başlangıcı ne zaman?

Baharın gelmesini cemrenin düşmesiyle anlıyoruz. Cemre düştüğü zaman baharın geldiğini anlamış oluyoruz. Vatandaşlarımız baharın müjdecisi olan cemrenin ne zaman düşeceğini merak ediyor. 2021 cemre ne zaman düşecek sorusunun yanıtları araştırılıyor.

19 Şubat 2021 Cuma 11:33
Cemre düştü mü? 2021 ilk cemre ne zaman düşer? Bahar başlangıcı ne zaman?
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Cemrenin düşmesiyle beraber bahar gelmektedir. Cemre düştüğünde havaların ısınması da beraberinde gelmektedir. Cemre öncelikle havaya düşer, sonrasında ise sırasıyla suya ve toprağa düşmektedir. Havaların soğuk gitmesinden dolayı vatandaşlarımız da cemrenin ne zaman düşeceğini merak etmeye başladı. Baharın gelmesini cemrenin düşmesiyle anlıyoruz. Cemre düştüğü zaman baharın geldiğini anlamış oluyoruz. Vatandaşlarımız baharın müjdecisi olan cemrenin ne zaman düşeceğini merak ediyor. 2021 cemre ne zaman düşecek sorusunun yanıtları araştırılıyor.

Cemre Ne Zaman Düşecek?

İnanışa göre cemre Kasım ayında sonraki 100. Gününden 5 gün sonra düşmeye başlamaktadır. İlk cemreden 1 hafta sonra ikinci cemre suya düşer. Ardından 1 hafta sonra da toprağa düşmektedir. Yani buna göre ilk cemre havaya 19-20 Şubat tarihlerinde, ikinci cemre suya 26-27 Şubat tarihlerinde, üçüncü cemre ise 5-6 mart tarihlerinde toprağa düşecektir.



Son Güncelleme: 19.02.2021 11:33
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