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Cemre düşmesi ne demek? Cemre nedir? Cemre düşerse ne olur?

İlkbaharın habercisi olarak anılan cemre düşmesi Şubat ayının ortalarına gelmemiz ile birlikte araştırılan ve gündemde yerini alan konu haline gelmiştir. Cemre düşmesi ne demek? Araştırmaları bilmeyenler ve meraklıları için araştırılıyor. Cemre düşerse ne olur ya da cemre nedir şeklinde arama motorlarında yoğun şekilde ilgi gördü. Merak ettiğiniz soruların cevabı haberimizde…

20 Şubat 2021 Cumartesi 17:58
Cemre düşmesi ne demek? Cemre nedir? Cemre düşerse ne olur?
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Şubat ayına girmemiz ile birlikte gözler ilk cemrenin ne zaman düşeceği konusunda bekleyiş içindeydi. 19-20 Şubat tarihleri arasında düşen ilk cemre havaya düşmektedir. Ardından suya ve son cemre ise toprağa düşmektedir. Böylelikle ilkbaharın müjdesini almış oluruz. Peki ikinci ve üçüncü cemre hangi tarihler arasında düşecek? 

İlk düşen cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, 26-27 Şubat tarihinde suya ve 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecektir. 

Cemrenin kelime anlamı, cemre düşmesi? 

Cemre kelimesinin anlamına bakıldığında kor ve ateş olarak karşımıza çıkmaktadır. Vatandaşlar ise cemreyi havaların ısınmasına mevsimlerin ilkbaharı çağrıştırdığına yorumlar. Bununla birlikte de Hıdırellez kutlanır. Kışın bittiği baharın müjdesi olarak bilinen cemre düşmesi 7 gün aralıklarla önce havaya ardından suya ve en son olarak da toprağa düşer. Böyle olunca da havalar ısınmaya döner. Her cemre düşüşüyle havalar biraz daha ısınır. 

Cemre kelimesinin birçok anlamı bulunmaktadır bakıldığında. Korla yanan ateş, Müslümanların hac ibadetinin yerini getirdikleri sırada Mina vadisinde attığı yaş yığınları olarak da bilinmektedir. Divan şairlerinin de cemre düştüğü vakitlerde övgü ile yazdıkları şiirler de Cemreviye diye biliniyor. Kelime anlamlarının yanı sıra meteorolojik olarak da simgelenmektedir. 

Tarihçesine baktığımız zaman, Araplardan ortaya çıktığı bilinmektedir. Arap halkı sıcak mevsimlerde yükseklerde yaşarlar, soğuklarda ise daha alçak olan yerlerde hayatlarına devam ederler ve daha çok düz yerler seçerler. Bu düzlüklerin ortalarında çadırlar kurarak hayvanlarıyla da ilgilenirler. Kış ayının gelmesiyle çadıra yakın 3 ateş yakılır. Ateşlerin her birinin farklı bir sebebi vardır. İlk yaktıkları ateşi insanlara, ikinci ve üçüncü ateşi hayvanları için yakarlar. Havalar ısınınca da ateşleri söndürürler. Yani havanın ısınmasıyla cemre düştüğü bilinir ve bu olay cemre düşmesi olarak adlandırılır. 

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 17:58
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Anahtar Kelimeler:
CemreKor AteşşubatHavaSıcaklık
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