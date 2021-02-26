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Cemal Kaşıkçı cinayeti çözüldü mü, son durum nedir?

Dört yıl önce haince katledilen Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor ABD'den gelen raporda son durum ne olarak belirtildi? Cemal Kaşıkçı kimdir, kim nasıl öldürdü?

26 Şubat 2021 Cuma 23:22
Cemal Kaşıkçı cinayeti çözüldü mü, son durum nedir?
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Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın esrarengiz ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanıyor. 2 Ekim 2018 tarihinde kendisinden haber alınamayarak kaybının sebebi araştırılırken gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çıkan bir kavgada öldüğü bildirilmişti. Bugün olayın iç yüzünün Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haberal’a Teşkilatı'nın (CIA) ise Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kararlaştırdığı tespit edildi.

Cemal kaşıkçı öldürüldüğü gün tek suçu kalemine doğruları aktarmak olmuştu. Ülkesinin İstanbul'daki başkonsolosluğu dairesine çalışmaları için teşvik etti fakat daireden tekrar çıkamadı. Kendi ülkesindeki özgürlük alanlarının daralmasına göz yummak istemeyen gazeteci cemal kaşıkçı Fikirlerini özgürce söyleyebilmek bulunduğu yerdeki yöneticiler ile zıt düştü. Hatta sırf bunun için ABD'de sürgün hayatını seçti. ABD’ de ülkesinde özgürlük için çalışmalarına The Washington Post gazetesinde makalelerinde yer verdi.

Kaleminden dökülen sözcükler ülkedeki yöneticileri rahatsız etti. Bunun için yüksekteki kişiler adına öldürülme kararı alındı. Evlenme işleminin gerçekleşmesi için girmiş olduğu konsolosluk binasında, planlı bir şekilde ölüme sürüklendi. Cinayetinin gizemiyle ilgili sorular artık cevaplandı.

ABD cinayetler ilgili son durum raporunu yayınladı.

ABD de bulunan ve cinayeti araştıran bir istihbaratının hazırladığı raporda, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı' nın öldürülmesini onaylayan kişinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu açıklandı.

Raporda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı' nın, Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık." Diye aktarıldı.

Ayrıca raporda, "Bu sonuca, Prens Muhammed bin Selman'ın, ülkede karar alma mekanizmalarını kontrol ettiği, cinayette Prens'in önemli bir danışmanının ve güvenlik ekibinin yer aldığı, Prens'in Kaşıkçı da dahil yurt dışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içerikli adımlar attığı gerçeklerini baz alarak ulaştık." Söylenildi.



Son Güncelleme: 26.02.2021 23:22
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Anahtar Kelimeler:
GazeteciCemalkaşıkçıABDSuudiArabistanIstanbulCinayet
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