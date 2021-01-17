Cemal Hünal evli mi eşi kimdir? Cemal Hünal hakkında bilgiler

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında Ünlüler takımında yarışan Cemal Hünal’ın kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. Ayrıca Cemal Hünal’ın kim ile evli olduğu da araştırılmaktadır. Cemal Hünal Issız Adam’daki rolü ile tanınmaktadır.

Cemal Hünal kimdir?

1976 yılında İstanbul’da doğan Cemal Hünal, lisenin bir kısmını İsviçre’de okumuş ardından Londra’da bir süre yaşadıktan sonra Los Angeles’ta oyunculuk eğitimi almıştır. London Film School, Ucla Extension ve Santa Monica College gibi okullarda eğitimler gören Hünal ardından Türkiye’de Ulak filminde rol almıştır. Cemal Hünal 2011 yılında Lale Cangal ile evlenmiş ve bir oğlu olmuştur.

Cemal Hünal rol aldığı yapımlar:

Ulak

Asi

Issız Adam

Kış Masalı

Romantik Komedi

Peş peşe

Adanalı

Seni Bana Yazmışlar

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

Ayaz

Tatar Ramazan

Osmanlı Tokadı

Kırmızı

Günce

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

Paramparça

Atçalı Kel Mehmet

Diriliş Ertuğrul

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği

Tozkoparan

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı