Cemal Hünal evli mi eşi kimdir? Cemal Hünal hakkında bilgiler

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında Ünlüler takımında yarışan Cemal Hünal’ın kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. Ayrıca Cemal Hünal’ın kim ile evli olduğu da araştırılmaktadır. Cemal Hünal Issız Adam’daki rolü ile tanınmaktadır.
Cemal Hünal kimdir?
1976 yılında İstanbul’da doğan Cemal Hünal, lisenin bir kısmını İsviçre’de okumuş ardından Londra’da bir süre yaşadıktan sonra Los Angeles’ta oyunculuk eğitimi almıştır. London Film School, Ucla Extension ve Santa Monica College gibi okullarda eğitimler gören Hünal ardından Türkiye’de Ulak filminde rol almıştır. Cemal Hünal 2011 yılında Lale Cangal ile evlenmiş ve bir oğlu olmuştur.
Cemal Hünal rol aldığı yapımlar:
Ulak
Asi
Issız Adam
Kış Masalı
Romantik Komedi
Peş peşe
Adanalı
Seni Bana Yazmışlar
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam
Ayaz
Osmanlı Tokadı
Kırmızı
Günce
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda
Paramparça
Atçalı Kel Mehmet
Diriliş Ertuğrul
Sinyalciler: Son Akşam Yemeği
Tozkoparan
Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı