İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...

Cemal Hünal evli mi eşi kimdir? Cemal Hünal hakkında bilgiler

Survivor 2021 kadrosunda yarışan Cemal Hünal, Issız Adam filmi ile tanınır hale gelmiştir. Evli olan Cemal Hünal'ın bir de Doğan Atilli adında oğlu bulunmaktadır.

17 Ocak 2021 Pazar 21:43
Cemal Hünal evli mi eşi kimdir? Cemal Hünal hakkında bilgiler
Takip Et:

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında Ünlüler takımında yarışan Cemal Hünal’ın kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. Ayrıca Cemal Hünal’ın kim ile evli olduğu da araştırılmaktadır. Cemal Hünal Issız Adam’daki rolü ile tanınmaktadır.

Cemal Hünal kimdir?

1976 yılında İstanbul’da doğan Cemal Hünal, lisenin bir kısmını İsviçre’de okumuş ardından Londra’da bir süre yaşadıktan sonra Los Angeles’ta oyunculuk eğitimi almıştır. London Film School, Ucla Extension ve Santa Monica College gibi okullarda eğitimler gören Hünal ardından Türkiye’de Ulak filminde rol almıştır. Cemal Hünal 2011 yılında Lale Cangal ile evlenmiş ve bir oğlu olmuştur.

Cemal Hünal rol aldığı yapımlar:

Ulak

Asi

Issız Adam

Kış Masalı

Romantik Komedi

Peş peşe

Adanalı

Seni Bana Yazmışlar

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

Ayaz

Tatar Ramazan

Osmanlı Tokadı

Kırmızı

Günce

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

Paramparça

Atçalı Kel Mehmet

Diriliş Ertuğrul

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği

Tozkoparan

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 21:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CemalhünalEvli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafakemalpaşa Belediyesi sokaktaki canların yardımına koştu
Mustafakemalpaşa Belediyesi sokaktaki canların yardımına koştu
Gaziantep'te metruk binanın tavanı çöktü: 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Gaziantep'te metruk binanın tavanı çöktü: 1'i ağır 4 kişi yaralandı
Macfit'tin müşterilerine habersiz uyguladığı fahiş zam kriz çıkardı
Macfit'tin müşterilerine habersiz uyguladığı fahiş zam kriz çıkardı
17 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 6 bin 436
17 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 6 bin 436
MEB en az ilk öğretim mezunu 1082 personel alımı yapacak!
MEB en az ilk öğretim mezunu 1082 personel alımı yapacak!
Yalova'da kamp yaparken mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
Yalova'da kamp yaparken mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı

Popüler Haberler

TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek oyuncuları ve konusu
KYK bursları ve kredileri hangi tarihte yapılıyor? 2021 Ocak KYK burs yatma tarihleri
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli , kaç Yaşında?
Fehmi Baba Seksenler'den ayrıldı mı? Yeni sezonda Rasim Ötekin Seksenler'de olmayacak mı?
Survivor Ekstra Semih Öztürk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2021
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de Yılmaz Erdoğan neden yok, ÇGHB'dan ayrıldı mı, ne zaman geri dönecek?
Askerde nüfus cüzdanı ve ehliyet kullanılıyor mu?
Survivor Ekstra sunucu Furkan Dede kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
Arka Sokaklar dizisi yeni Şule kimdir? Gerçek adı nedir? Ecem Öz rol aldığı yapımlar
MSB PERTEM'den sözleşmeli er başvuru başladı! 2020 MSB Sözleşmeli ER alımı başvuru şartları nelerdir?
Exxen Şeref Bey 1.bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
ING Bank eft iptal işlemi nasıl yapılır?
2020 İBB sosyal yardım kart başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?
Arıza dizisi Aslı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sıla Gözüm kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kurtlar Vadisi Kaos konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Arıza dizisi Yavuz kimdir? Kemal Balıbaş doğum tarihi
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kefaret Remzi karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Uzunyılmaz kimdir?
Kefaret dizisindeki Nil karakteri kimdir? Ege Kökenli nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.