Cemaat liderinin cenazesinde endişelendiren manzaralar!

Koronavirüs can almaya devam ediyor. Son olarak Nur cemaatinin meşveret grubunun lideri Hüsnü Bayramoğlu koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Cenazede yaşanılan kalabalık ve kaosa imam bile engel olamadı.

Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cemaat liderinin cenazesinde adeta izdiham yaşandı. Yüksek katılımın olduğu törende kalabalığa defalarca sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı ancak uyarıları dikkate alan olmadı.

Hüsnü Bayramoğlu 18 Nisan tarihinde 2 hafta boyunca tedavi gördüğü Koronavirüs hastalığına yenik düşerek vefat etti. Bayramoğlu’nun cenaze töreni İstanbul Eyüpsultan Cami’sinde gerçekleştirildi. Önemli siyasetçilerin katıldığı cenaze töreninde sosyal mesafe ve salgın kuralları yok sayıldı.

Cenazenin defni esnasında adeta toprak atma yarışı başladı. Kalabalık gruba Bayramoğlu’nun cenazesine toprak atmak ve tabutuna katılmak için izdihama yol açtı. Ortalığı sakinleştirmeye çalışan imam kalabalığı defalarca kez uyardı ancak kimseye sözünü dinletemedi. İmam şu sözlerde duruma müdahale etmeye çalıştı.

“Cenaze geliyor, pandemi kurallarına da maalesef uyamıyoruz burada. Kimsenin hayatına sebep olmayalım. Elden ele cenaze gelsin. Biraz dağınık duralım, alan geniş. Allah rızası için. (Cenazeye) Yakın durmakla uzak durmak arasında fark yok. Ön tarafa gelme gayretinde olmayalım. Elden ele gelsin cenaze, biz gelmeyelim ön tarafa.

Aşağı doğru biraz geri gidelim. Allah rızası için arkadaşlar! Niçin burada izdiham yaratıyorsunuz? Mezar yerinde adım atacak yer yok! Geri doğru çıkalım. Burada durmanın bir manası yok. Geri doğru çıkalım. Kimsenin hastalığına, vefatına sebep olmayalım. Cenazedeyken buradan hayatlara son verecek bir halimiz olmasın. Vebale, günaha girmeyelim.”

İmam defalarca uyarıda bulunmasına rağmen kalabalık adeta duymazdan geldi ve endişelendiren manzaralara yol açtı.

Benzer manzaralar daha önce Muhammed Emin Saraç’ın cenaze töreninde yaşanmıştı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cenaze törenine katılmasından dolayı eleştirilerin odağı olmuştu. Konuyla ilgili Koca durumun böyle olacağını öngörmesi gerektiğini ancak öngöremediğini ve kusurlu olduğunu belirtmişti.