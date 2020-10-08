Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'nin yayınlanacağı platformu duyurdu
Cem Yılmaz, Erşan Kuneri karakterinin hayatını anlatacak dizinin yayınlanacağı platformu duyurdu.
08 Ekim 2020 Perşembe 16:18
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NTV ekranlarında Gece Gündüz programının konuğu olan Cem Yılmaz, bir süre önce yayınlanacağını duyurduğu Erşan Kuneri’nin Netflix’te izleyicilerle buluşacağını açıkladı. Ünlü komedyen, GORA ve Ariv V 216 filmlerinde izleyicilerin karşısına çıkan Erşan Kuneri karakterinin maceralarının anlatılacağı 8 bölümlük dizinin Netflix’te yayınlanacağını aktardı.
Yılmaz, geçtiğimiz hafta dizinin yerli bir platformda yayınlanacağını açıklasa da, anlaşma sağlanamadığı için Netflix ile anlaşmaya vardı. Yerli platform olarak ise en fazla Acun Ilıcalı’nın kurma hazırlığı yaptığı Exxen konuşulmaktaydı.
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