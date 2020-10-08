Cem Yılmaz, Erşan Kuneri'nin yayınlanacağı platformu duyurdu

NTV ekranlarında Gece Gündüz programının konuğu olan, bir süre önce yayınlanacağını duyurduğu’nin Netflix’te izleyicilerle buluşacağını açıkladı. Ünlü komedyen, GORA ve Ariv V 216 filmlerinde izleyicilerin karşısına çıkan Erşan Kuneri karakterinin maceralarının anlatılacağı 8 bölümlük dizinin Netflix’te yayınlanacağını aktardı.

Yılmaz, geçtiğimiz hafta dizinin yerli bir platformda yayınlanacağını açıklasa da, anlaşma sağlanamadığı için Netflix ile anlaşmaya vardı. Yerli platform olarak ise en fazla Acun Ilıcalı’nın kurma hazırlığı yaptığı Exxen konuşulmaktaydı.