Celali takviminedir? Ömer Hayyam takvim özellikleri nelerdir?

Celali Takvimi, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın hazırlattığı bir takvim olarak bilinmektedir. Eski bir tarihe dayalı olan bu takvimi özellikleri ise merak edilmekte.

Celali Takvimi özellikleri

Güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Ömer Hayyam başkanlığında, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından emirle hazırlatılmıştır. 1079 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Nevruz yılbaşı, Hicret yılı da başlangıç olarak kabul edilmiştir. Ekonomik işlerin düzenlenmesinde kullanılan bu takvim, normal hayatta Hicri Takvim’in yerini almamıştır. Babür İmaparatorluğu da bu takvimi kullanmıştır. 1 yıl 365 gün 6 saat olarak kabul edilmiştir. Astronomik hesaplar ile hazırlanan Celali Takvim, Gregoryen Takviminden daha doğru olarak kabul edilmiştir.