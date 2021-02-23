İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Celali takviminedir? Ömer Hayyam takvim özellikleri nelerdir?

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın hazırlatmış olduğu Celali Takvim, Ömer Hayyam başkanlığındaki bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Astronomik bilgilere göre düzenlenen Celali Takvim, 1079 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Peki bu takvimin özellikleri nedir? Tüm detaylar haberimizde..

23 Şubat 2021 Salı 01:48
Celali takviminedir? Ömer Hayyam takvim özellikleri nelerdir?
Takip Et:

Celali Takvimi, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın hazırlattığı bir takvim olarak bilinmektedir. Eski bir tarihe dayalı olan bu takvimi özellikleri ise merak edilmekte. 

Celali Takvimi özellikleri

Güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Ömer Hayyam başkanlığında, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından emirle hazırlatılmıştır. 1079 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Nevruz yılbaşı, Hicret yılı da başlangıç olarak kabul edilmiştir. Ekonomik işlerin düzenlenmesinde kullanılan bu takvim, normal hayatta Hicri Takvim’in yerini almamıştır. Babür İmaparatorluğu da bu takvimi kullanmıştır. 1 yıl 365 gün 6 saat olarak kabul edilmiştir. Astronomik hesaplar ile hazırlanan Celali Takvim, Gregoryen Takviminden daha doğru olarak kabul edilmiştir. 



Son Güncelleme: 23.02.2021 01:48
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cani koca, 3 çocuğunun annesini kafasına dambılla vurarak öldürdü
Cani koca, 3 çocuğunun annesini kafasına dambılla vurarak öldürdü
Daft Punk grubunun üyeleri yollarını ayırma kararı aldı
Daft Punk grubunun üyeleri yollarını ayırma kararı aldı
16 yaşındaki genç kız, silahla kendini vurdu
16 yaşındaki genç kız, silahla kendini vurdu
Kimya öğretmeni otel odasında ölü bulundu
Kimya öğretmeni otel odasında ölü bulundu
Mardin'de taşlı sopalı kavga : 3 yaralı
Mardin'de taşlı sopalı kavga : 3 yaralı
Konya'da kontrolden çıkan araç duvara çarparak durdu
Konya'da kontrolden çıkan araç duvara çarparak durdu

Popüler Haberler

Celali takviminedir? Ömer Hayyam takvim özellikleri nelerdir?
Daft Punk ayrılığı sebebi ne? Fransız ünlü müzik gurubu Daft Punk neden ayrıldı?
Kanal 7 Emanet 122. Bölüm Özeti ve Fragmanı
Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak?
Akrep dizisi final mi yapacak?
1 Mart Kafeler açılacak mı?
Selçuklu Devleti hangi takvimi kullandı?
WhatsApp gizlilik politikasını kabul etmezseniz hesabınıza ne olacak?
Rüyada saç boyatma görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Ripple davası sonucu ne oldu? Ripple davasında son durum belli oldu mu?
2020 POMEM alımı olacak mı? 2020 POMEM başvuru şartları
Yasak Elma 2020-2021 yeni sezon oyuncuları kimler?
Netflix Dark yeni sezon ne zaman başlayacak? Dark 3. sezonu tarihi netleşti
Scream yeni sezonu ne zaman başlayacak? Scream 3. sezonu yayın tarihi belli oldu!
Kervan Gıda halka arz ve talep toplama tarihi açıklandı mı?
Altın ne kadar oldu? 23 Şubat 2021 Salı Güncel altın fiyatları 23 Şubat 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bim aktüel indirim kataloğu 23 Şubat 2021 Salı ürünleri
TikTok ve Instagram'da shiplenmek ne anlama geliyor?
Güncel gümüş fiyatları 23 Şubat 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Dogecoin gizemli yatırımcı km, Elon Musk mı?
Maraşlı Savaş’ın hastalığı nedir? Savaş neden güneşe çıkamıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.