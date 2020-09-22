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Çekicinin kaldırdığı araçtan düştü! 10 aydır yatağa bağlı yaşıyor

Çekicinin kaldırdığı otomobilde bulunan 85 yaşındaki kadın çekiciden düşünce yatağa bağımlı hale geldi.3 kez ameliyat geçiren yaşlı kadın artık yürüyemiyor.

22 Eylül 2020 Salı 15:17
Çekicinin kaldırdığı araçtan düştü! 10 aydır yatağa bağlı yaşıyor
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Kadıköy Acıbadem Mahallesinde  gerçekleşen olayda, Çiğdem Cingi isimli bir kadın, 85 yaşındaki annesi Leyla Çetinkol'la fatura yatırmak gittiği caddede aracını bir cep parka park ederek annesinin arabada bırakarak faturalarını yatırmak için araçtan ayrıldı sırada bir çekici park halindeki aracın yanına gelerek arabayı çekiciye yükleyerek kaldırmak istedi anlarda araç içerisinde bulunan 85 yaşındaki yaşlı kadın panikleyerek araçtan inmek isterken çekiciden aşağı düştü. 


Çevredeki vatandaşların olay yerine gelmesiyle yaşlı kadına yardım edilerek yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Çeşitli bölgelerinde kırıklar olan yaşlı kadın tedavi altına alındı.10 aydır tedavi gören ve yürüyemeyen kadın yatağa bağımlı halde yaşıyor. Olayın şokunu hala atlatamayan yaşlı kadın 3. Kez ameliyat olmaya hazırlanıyor.

Dava açan yaşlı kadın davasının hala savcılığa ulaşmadığını ve iddianamelerin hazırlanmadığı belirterek psikolojik olarak zor durumda olduklarını ve zor zamanlar geçirdiklerinin ifade ettiler.



Son Güncelleme: 22.09.2020 15:17
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Anahtar Kelimeler:
ÇekiciKaza
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